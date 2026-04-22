Снијег се вратио у Републику Српску

АТВ
22.04.2026 16:24

Фото: Pexel/ Teagan Hunt

Зима се не предаје ни крајем априла. Снијег се вратио у дијелове Републике Српске у сриједу, 22. априла, и то на Јахорини.

На локалним путевима сњежне падавине су успориле саобраћај па се возачи позивају на опрез.

На Фејсбук страници Полиција зауставља-регија Источно Сарајево објављена је и фотографија априлског снијега.

И друге странице објављују фотографије снијега на Олимпијској љепотици на самом крају априла.

И на фотографијама које објављује Јахорина ливе може се видјети да је ова планина под снијегом.

Прогноза

Иначе, метеоролози су за сриједу, 22. април, најавили претежно облачно вријеме уз локално слабу кишу у великом дијелу Републике Српске.

Средином дана се очекује промјењиво облачно уз сунчане периоде.

"Од средине дана и током поподнева развој облака уз повремену кишу и пљускове који ће се премјештати од сјевера ка југу. До вечери престанак падавина и претежно ведро. Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака бура. Максимална температура ваздуха од 11 до 18 степени Целзијусових, на југу до 22 степена, у вишим предјелима од шест степени", истакли су.

У четвртак, 23. априла, очекује се јутро хладно, понегдје уз слаб мраз. Током дана, како је најављено, биће сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије. Минимална температура ваздуха од нула до четири, на југу до осам степени, у вишим предјелима од минус три степена. Максимална температура ваздуха од 14 до 21, у вишим предјелима од 10 степени.

