Снијег се вратио у Републику Српску

Зима се не предаје ни крајем априла. Снијег се вратио у дијелове Републике Српске у сриједу, 22. априла, и то на Јахорини.
На локалним путевима сњежне падавине су успориле саобраћај па се возачи позивају на опрез.
На Фејсбук страници Полиција зауставља-регија Источно Сарајево објављена је и фотографија априлског снијега.
И друге странице објављују фотографије снијега на Олимпијској љепотици на самом крају априла.
И на фотографијама које објављује Јахорина ливе може се видјети да је ова планина под снијегом.
Иначе, метеоролози су за сриједу, 22. април, најавили претежно облачно вријеме уз локално слабу кишу у великом дијелу Републике Српске.
Средином дана се очекује промјењиво облачно уз сунчане периоде.
ФЗО: Доприносе плаћају пензионери који су већински радни вијек провели у иностранству
"Од средине дана и током поподнева развој облака уз повремену кишу и пљускове који ће се премјештати од сјевера ка југу. До вечери престанак падавина и претежно ведро. Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака бура. Максимална температура ваздуха од 11 до 18 степени Целзијусових, на југу до 22 степена, у вишим предјелима од шест степени", истакли су.
У четвртак, 23. априла, очекује се јутро хладно, понегдје уз слаб мраз. Током дана, како је најављено, биће сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије. Минимална температура ваздуха од нула до четири, на југу до осам степени, у вишим предјелима од минус три степена. Максимална температура ваздуха од 14 до 21, у вишим предјелима од 10 степени.
