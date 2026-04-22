Какво нас вријеме очекује за 1. мај: Објављена прогноза

За Први мај припремите топлију гардеробу и кишобране јер нас очекује исподпросјечно хладно и нестабилно вријеме у том периоду, саопштио је БХМЕТЕО.
Шта кажу метеоролози
За Први мај најављено хладније и нестабилно вријеме
Могућ снијег у планинским подручјима крајем седмице
Промјенљиво вријеме уз кишу и пљускове средином седмице
Постепено разведравање и топлије од четвртка
До суботе стабилно и осјетно топлије вријеме
Они су за наредни период најавили и могући снијег.
"Крајем идуће седмице могућ је и локално снијег у планинским подручјима", истакли су.
Прогноза за сриједу (данас)
Републички хидрометеоролошки завод је за данас, сриједу, 22. априла, за јутро најавио претежно облачно вријеме уз локално слабу кишу. Прије подне се очекује разведравање па ће средином дана бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде.
"Од средине дана и током поподнева развој облака уз повремену кишу и пљускове који ће се премјештати од сјевера ка југу. До вечери престанак падавина и претежно ведро. Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака бура. Максимална температура ваздуха од 11 до 18 степени Целзијусових, на југу до 22 степена, у вишим предјелима од шест степени", истакли су.
Прогноза за четвртак (сутра)
У четвртак, 23. априла, очекује се јутро хладно, понегдје уз слаб мраз. Током дана, како је најављено, биће сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије. Минимална температура ваздуха од нула до четири, на југу до осам степени, у вишим предјелима од минус три степена. Максимална температура ваздуха од 14 до 21, у вишим предјелима од 10 степени.
Прогноза за петак
У петак, 24. априла, послије хладног јутра током дана биће претежно сунчано уз малу, на истоку и умјерену облачност и пријатно топло. Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу до 11, у вишим предјелима минус један степен. Максимална температура ваздуха од 16 до 22, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових.
Прогноза за суботу
У суботу, 25. априла, очекује се претежно сунчано и топло. Минимална температура ваздуха од три до девет, на југу до 13 степени, у вишим предјелима од нула степени. Максимална температура ваздуха од 20 до 25 степени, у вишим предјелима од 15 степени Целзијусових.
