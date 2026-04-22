Не престаје да веје више од 24 сата: У овом дијелу Србије јутрос је као усред јануара

Снијег на Копаонику са краћим прекидима пада већ више од 24 сата.
Овог јутра веје као усред зиме, а сњежна граница је изнад 1500 метара надморске висине, док ниже пада киша.
Тренутна температура износи -1°Ц.
Снијег ће падати и наредних сати, па ће услиједити престанак падавина и стабилизација времена.
На путевима је обавезна зимска опрема.
Висина сњежног покривача износи и до 10 цм, пренос Телеграф
