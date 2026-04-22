Logo
Large banner

Не престаје да веје више од 24 сата: У овом дијелу Србије јутрос је као усред јануара

Аутор:

АТВ
22.04.2026 08:59

Коментари:

0
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

Снијег на Копаонику са краћим прекидима пада већ више од 24 сата.

Овог јутра веје као усред зиме, а сњежна граница је изнад 1500 метара надморске висине, док ниже пада киша.

Тренутна температура износи -1°Ц.

Снијег ће падати и наредних сати, па ће услиједити престанак падавина и стабилизација времена.

На путевима је обавезна зимска опрема.

Висина сњежног покривача износи и до 10 цм, пренос Телеграф

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

Србија

Копаоник

Температура

зима

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

10

38

Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

10

36

Дарко Младић: Након што љекари прегледају генерала поднијећемо захтјев за привремено пуштање

10

30

Злочин геноцида над Србима у Јасеновцу не смије бити заборављен

10

24

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

10

19

Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner