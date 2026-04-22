Logo
Large banner

Данас промјенљиво, повремено са кишом

Аутор:

АТВ
22.04.2026 08:38

Коментари:

0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити промјенљиво облачно вријеме, уз повремену кишу и пљускове који ће се премјештати од сјевера ка југу.

Падавине ће до вечери престати и разведриће се, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 11 до 18, на југу до 22 степена Целзијусова.

Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена до јака бура.

У Српској и ФБиХ јутрос преовладава умјерено до претежно облачно, а у Херцеговини сунчано уз малу облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Хан Пијесак два степена, Иван седло три, Соколац четири, Гацко, Мркоњић Град, Сански Мост и Сарајево шест, Приједор, Нови Град, Сребреница и Бугојно седам, Бањалука, Бијељина, Вишеград, Добој, Јајце, Ливно, Тузла и Зеница осам, Зворник и Билећа девет, Требиње 11 и Мостар 14 степени Целзијусових

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

облачно вријеме

падавине

Република Српска

ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

10

38

Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

10

36

Дарко Младић: Након што љекари прегледају генерала поднијећемо захтјев за привремено пуштање

10

30

Злочин геноцида над Србима у Јасеновцу не смије бити заборављен

10

24

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

10

19

Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner