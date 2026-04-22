Logo
Large banner

Положени вијенци на Споменик 12 беба

Аутор:

АТВ
22.04.2026 10:54

Коментари:

2
Стевандић 12 беба
Фото: ATV

Представници Народне скупштине, Владе, града Бањалука, организација проистеклих из протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата положили су вијенце на Споменик 12 беба поводом Дана града.

Вијенце су положили предсједник и потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и Ања Љубојевић, министар за високо образовање и научнотехнолошки развој Републике Српске Драга Мастиловић, делегације града, градске и Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.

Руже су положили делегације народних посланика, одборника у Скупштини града и Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ, као и в.д. генералног директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот.

Чланови породица и остали присутни су минутом ћутања одали почаст бањалучким бебама које су умрле 1992. године због недостатка кисеоника у породилишту у Бањалуци.

Претходно су положени вијенци на Спомен-обиљежје жртвама Велеиздајничког процеса на гробљу "Свети Пантелија", а слиједи полагање вијенаца код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату и код Споменика погинулим борцима НОР-а.

Свечана академија биће одржана у 18.00 часова у Културном центру Бански двор и том приликом ће бити уручене априлске награде.

Прослава Дана града биће настављена током седмице пригодним програмом.

Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

споменик 12 беба

Бањалука

положени вијенци

Ненад Стевандић

Ања Љубојевић

Република Српска

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Бањалука

Бања Лука

Горан Маричић и ГрО СНСД-а Бања Лука честитали Дан града

3 ч

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Бања Лука

Каран: Уз свесрдну помоћ републичких институција, Бањалука постала мјесто окренуто напретку

4 ч

0
Грах посађен у рупи у Улици др Косте Крсмановића

Бања Лука

Посадили грах у рупу на путу: Кад неће нико да закрпи, ми ћемо садити

4 ч

0
Бањалука обиљежавања Дан града

Бања Лука

Бањалука обиљежавања Дан града

6 ч

0

  • Најновије

13

27

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

13

19

"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

13

09

Нафта кренула "Дружбом"

13

02

"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

12

57

Кошарац: СНСД и његови представници не блокирају, већ штите своја национална права

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner