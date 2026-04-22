Положени вијенци на Споменик 12 беба

Представници Народне скупштине, Владе, града Бањалука, организација проистеклих из протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата положили су вијенце на Споменик 12 беба поводом Дана града.
Вијенце су положили предсједник и потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и Ања Љубојевић, министар за високо образовање и научнотехнолошки развој Републике Српске Драга Мастиловић, делегације града, градске и Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила.
Руже су положили делегације народних посланика, одборника у Скупштини града и Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ, као и в.д. генералног директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот.
Чланови породица и остали присутни су минутом ћутања одали почаст бањалучким бебама које су умрле 1992. године због недостатка кисеоника у породилишту у Бањалуци.
Претходно су положени вијенци на Спомен-обиљежје жртвама Велеиздајничког процеса на гробљу "Свети Пантелија", а слиједи полагање вијенаца код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату и код Споменика погинулим борцима НОР-а.
Свечана академија биће одржана у 18.00 часова у Културном центру Бански двор и том приликом ће бити уручене априлске награде.
Прослава Дана града биће настављена током седмице пригодним програмом.
Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату, преноси Срна
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
6 ч0
Најновије
13
27
13
19
13
09
13
02
12
57
