Каран: Уз свесрдну помоћ републичких институција, Бањалука постала мјесто окренуто напретку

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је честитку руководству и одборницима Скупштине града, градоначелнику и свим грађанима Бањалуке поводом 22. априла - Дана града и 81 године од ослобођења Бањалуке од фашизма и нацизма у Другом свјетском рату.
"Овај значајан датум подсјећа нас на храброст и жртву наших предака који су се изборили за слободу, достојанство и будућност Бањалуке. Њихова борба је темељ на којем градимо данашње друштво, засновано на вриједностима мира, слободе и заједништва", истакао је Каран.
Он је нагласио да је, уз свесрдну помоћ републичких институција, Бањалука постала мјесто сусрета идеја, култура и људи, окренуто будућности и напретку, важан регионални центар административног, економског, универзитетског, спортског, политичког и културног живота Републике Српске.
"Желим да сви заједно наставимо да градимо и развијамо Бањалуку на добробит свих њених становника, али и цијеле Републике Српске", наводи се у честитки предсједника Републике Српске.
