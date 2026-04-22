Logo
Large banner

Каран: Уз свесрдну помоћ републичких институција, Бањалука постала мјесто окренуто напретку

Аутор:

АТВ
22.04.2026 09:11

Коментари:

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је честитку руководству и одборницима Скупштине града, градоначелнику и свим грађанима Бањалуке поводом 22. априла - Дана града и 81 године од ослобођења Бањалуке од фашизма и нацизма у Другом свјетском рату.

"Овај значајан датум подсјећа нас на храброст и жртву наших предака који су се изборили за слободу, достојанство и будућност Бањалуке. Њихова борба је темељ на којем градимо данашње друштво, засновано на вриједностима мира, слободе и заједништва", истакао је Каран.

Он је нагласио да је, уз свесрдну помоћ републичких институција, Бањалука постала мјесто сусрета идеја, култура и људи, окренуто будућности и напретку, важан регионални центар административног, економског, универзитетског, спортског, политичког и културног живота Републике Српске.

"Желим да сви заједно наставимо да градимо и развијамо Бањалуку на добробит свих њених становника, али и цијеле Републике Српске", наводи се у честитки предсједника Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner