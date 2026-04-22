Лакташи: Провалио у аутомобил и украо новчаник, полиција пронашла пиштоље и муницију

Полиција у Лакташима ухапсила је Л.Б. из овог мјеста, након што је пронашла пиштоље и муницију приликом претреса због сумње да је провалио у аутомобил и украо новчаник.
"Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи предузимањем мјера и радњи идентификовали су и лишили јуче слободе лице Л.Б. из Лакташа, због постојања основа сумње да је починио кривична дјела „Тешка крађа“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја", наводе из ПУ Бањалука.
Наведени се сумњичи да је 14. априла у Трну, провалио у аутомобил и украо новчаник са новцем.
"На основу Наредбе судије Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршен је претрес куће и помоћних објеката које користи лице Б.Л. којом приликом су пронађени и одузети гасни пиштољ, 200 комада пушчане муниције, три деотонирајуће каписле за експлозив и одређена количина материје која својим изгледом асоцира на барут, као и други предмети који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелима", наводе из полиције.
Након комплементирања предмета против осумњиченог Л.Б. биће достављен извјештај ОЈТ Бањалука.
