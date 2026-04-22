Експлозија у Сплиту: Најмање једна особа погинула, полиција затворила излаза из града

У уторак нешто прије 23 часа у Сплиту је одјекнула снажна детонација која је узнемирила становнике више насеља. Према првим информацијама, погинула је најмање једна особа, а полиција је блокирала шире подручје и излаз из града.
Експлозија се догодила око 22:45 часова у подземном пролазу испод "Улице домовинског рата", који повезује квартове Равне њиве, Качунар и Пујанке. На терен су убрзо стигле све расположиве полицијске снаге и екипе Хитне помоћи, наводе хрватски медији.
Беживотно тијело једне особе пронађено је у близини подземног пролаза, а сви пјешачки прилази су одмах затворени и осигурани полицијском траком. Како преносе хрватски медији, на мјесто догађаја позван је дежурни замјеник Жупанијског државног тужилаштва у Сплиту, у чијем присуству ће се обавити увиђај.
Због полицијске интервенције и обављања увиђаја, затворен је улаз у град од Улице домовинског рата на Равним њивама до раскрснице са Солинском улицом.
Дио Улице домовинског рата из смјера Збора народне гарде био је затворен за саобраћај већ од скретања према Равним њивама, а возила су се преусмјеравала у Улицу 114. бригаде и Херцеговачку улицу.
Полицијска трака постављена је и на тротоару прије аутобуског стајалишта код оближњег трговачког центра.
Након што је бучна експлозија усред ноћи пробудила Сплићане, друштвеним мрежама почеле су се ширити различите непровјерене информације. Поједини грађани тврде да су се чуле двије узастопне детонације те да би број жртава могао бити већи од једне.
Ипак, службени подаци о тачном броју страдалих, њиховом идентитету, као и узроку ове трагедије, било да је ријеч о самоубиству или нечем другом, биће познати тек по завршетку увиђаја. Засад је званично потврђено да је једна особа изгубила живот.
