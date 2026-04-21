Хитно евакуисан тржни центар због дојаве о бомби

Аутор:АТВ
Коментари:0
Из Полицијске управе осјечко-барањске у уторак послеподне је потврђено да је због дојаве о експлозивној направи у току евакуација тржног центра Портанова у Осијеку.
На терену су су пиротехничари са службеним псима трагачима.
Свједоци који су се током послијеподнева затекли у том тржном центру, за портал Сиб.хр изјавили су како су на терену војска и полиција и да све детаљно претражују.
Наводно је у дојави речено како је бомба постављена у подрум центра, пише Национал.
