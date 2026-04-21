Logo
Large banner

Путин: Знамо како ће се завршити војна операција у Украјини

Аутор:

АТВ
21.04.2026 20:29

Коментари:

0
Предсједник Русије Владимр Путин.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Владимир Путин, руски предсједник, изјавио је данас, 21. априла, да Русија зна како ће се завршити војна операција у Украјини и поручио да ће бити постигнути њени циљеви.

"Знамо како ће се све ово завршити, али нећемо давати никакве јавне изјаве о томе. Једноставно ћемо спроводити и тежити ка циљевима које смо себи поставили и остваривати задатке који су пред нама", рекао је Путин на састанку са челницима руских општина, преноси РБК Русија.

Он је рекао да руско војно особље постепено успоставља безбједносну зону на граници са Украјином.

Овај рад ће се, додао је Путин, наставити све док се пријетња пограничним регионима земље потпуно не елиминише.

"Ситуација у пограничном региону остаје тешка, укључујући и Курску област. Наравно, потребне су мјере које би подстакле људе да остану у својој родној земљи, да се врате или да је не напуштају", нагласио је он.

"Најважније бити заједно"

Путин је рекао да вјерује у постизање циљева војне операције и поручио да њен успјех зависи од друштвеног јединства.

"Данас схватамо да је најважније бити заједно. Да ћемо само кроз наше јединство остварити циљеве специјалне војне операције", рекао је Путин на церемонији дод‌јеле Сверуске награде за општинске услуге.

Потпуно заузета ЛНР

Валериј Герасимов, начелник Генералштаба је раније данас саопштио да је руска војска у потпуности преузела контролу над територијом самопроглашене Луганске Народне Републике (ЛНР) и да наставља офанзиву у свим правцима.

Он је навео да су од почетка године, руске оружане снаге преузеле контролу над преко 1.700 квадратних километара територије и 80 насеља.

"У марту је војска заузела 34 насеља и 700 квадратних километара територије", додао је Герасимов.

Кремљ је раније саопштио да је Русија заинтересована за што брже окончање сукоба у Украјини, али да ће се то завршити тек након што Русија постигне циљеве које је првобитно поставила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

22

59

Прве ријечи Саше Обрадовића послије Звездиног краха и краја у Евролиги

22

58

Иран донио коначну одлуку, не долази на преговоре у Пакистан

22

53

Ово поврће многи једу сирово, а прави хаос у стомаку

22

45

Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

22

38

Трамп продужио примирје са Ираном

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner