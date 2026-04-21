Путин: Знамо како ће се завршити војна операција у Украјини

Владимир Путин, руски предсједник, изјавио је данас, 21. априла, да Русија зна како ће се завршити војна операција у Украјини и поручио да ће бити постигнути њени циљеви.
"Знамо како ће се све ово завршити, али нећемо давати никакве јавне изјаве о томе. Једноставно ћемо спроводити и тежити ка циљевима које смо себи поставили и остваривати задатке који су пред нама", рекао је Путин на састанку са челницима руских општина, преноси РБК Русија.
Он је рекао да руско војно особље постепено успоставља безбједносну зону на граници са Украјином.
Овај рад ће се, додао је Путин, наставити све док се пријетња пограничним регионима земље потпуно не елиминише.
"Ситуација у пограничном региону остаје тешка, укључујући и Курску област. Наравно, потребне су мјере које би подстакле људе да остану у својој родној земљи, да се врате или да је не напуштају", нагласио је он.
Путин је рекао да вјерује у постизање циљева војне операције и поручио да њен успјех зависи од друштвеног јединства.
"Данас схватамо да је најважније бити заједно. Да ћемо само кроз наше јединство остварити циљеве специјалне војне операције", рекао је Путин на церемонији додјеле Сверуске награде за општинске услуге.
Валериј Герасимов, начелник Генералштаба је раније данас саопштио да је руска војска у потпуности преузела контролу над територијом самопроглашене Луганске Народне Републике (ЛНР) и да наставља офанзиву у свим правцима.
Он је навео да су од почетка године, руске оружане снаге преузеле контролу над преко 1.700 квадратних километара територије и 80 насеља.
"У марту је војска заузела 34 насеља и 700 квадратних километара територије", додао је Герасимов.
Кремљ је раније саопштио да је Русија заинтересована за што брже окончање сукоба у Украјини, али да ће се то завршити тек након што Русија постигне циљеве које је првобитно поставила.
