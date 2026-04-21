Вашингтон продужио лиценцу за продају руске нафте

Сједињене Државе су продужиле лиценцу за продају руске нафте на захтјев партнера, пише "Политико".
Исти извор наводи да је Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД издала општу лиценцу за испоруку и продају руске нафте, чиме је ублажавање америчких санкција продужено за нафту која ће бити утоварена на бродове до 16. маја.
Амерички министар енергетике Кристофер Рајт раније је изјавио да је одлука САД да продуже лиценцу за продају руске нафте донесена након састанка групе Г20 у Вашингтону, јер су глобални банкари затражили од Вашингтона да ублажи санкције.
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
