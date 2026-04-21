Вашингтон продужио лиценцу за продају руске нафте

АТВ
21.04.2026 18:54

Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Сједињене Државе су продужиле лиценцу за продају руске нафте на захтјев партнера, пише "Политико".

Исти извор наводи да је Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД издала општу лиценцу за испоруку и продају руске нафте, чиме је ублажавање америчких санкција продужено за нафту која ће бити утоварена на бродове до 16. маја.

Амерички министар енергетике Кристофер Рајт раније је изјавио да је одлука САД да продуже лиценцу за продају руске нафте донесена након састанка групе Г20 у Вашингтону, јер су глобални банкари затражили од Вашингтона да ублажи санкције.

Више из рубрике

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Убиство у Њемачкој: Србин погођен самостријелом

2 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп: Вашингтону никада неће бити потребна помоћ НАТО-а

4 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Иран у више наврата прекршио примирје

5 ч

0
Путин: Захваљујући јединству Русија ће остварити циљеве СВО, покушаји дестабилизације биће спријечени

Свијет

Путин: Захваљујући јединству Русија ће остварити циљеве СВО, покушаји дестабилизације биће спријечени

5 ч

0

  • Најновије

19

55

Дерби у Мостару: Борац гостује Зрињском

19

46

Форум о геополитичким дешавањима: Српска неће дозволити да јој Запад намеће статус

19

44

Како је ОХР утицао на увођење изборних технологија и ко је нудио мито?

19

22

Посјета руске делегације - наставак сарадње и блиских односа братских народа

19

08

Грађани Српске уз генерала: Ово је нехумано, пустите га да се лијечи

