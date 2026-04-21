Путин: Захваљујући јединству Русија ће остварити циљеве СВО, покушаји дестабилизације биће спријечени

21.04.2026 14:33

Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Само захваљујући јединству, Русија ће остварити циљеве СВО, рекао је руски предсjедник Владимир Путин. Он је истакао да ће Думу бити одржани у сложеним условима и да ће противници Русије настојаће да искористе сваку прилику да дестабилизују ситуацију.

"Сви покушаји опонената да дестабилизују ситуацију у Русији биће спријечени", поручио је Путин.

Руски лидер је изразио очекивање да ће грађани на изборима гласати за конструктивне идеје, патриоте и људе од акције.

Јединство темељ успеха

"Само захваљујући јединству Русија ће успјети да оствари циљеве Специјалне операције. Најважније је - бити заједно", рекао је он.

Како је истакао, у јединству је успјех побједа Русије.

(спутник србија)

