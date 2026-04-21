Путин: Захваљујући јединству Русија ће остварити циљеве СВО, покушаји дестабилизације биће спријечени

Само захваљујући јединству, Русија ће остварити циљеве СВО, рекао је руски предсjедник Владимир Путин. Он је истакао да ће Думу бити одржани у сложеним условима и да ће противници Русије настојаће да искористе сваку прилику да дестабилизују ситуацију.
"Сви покушаји опонената да дестабилизују ситуацију у Русији биће спријечени", поручио је Путин.
Руски лидер је изразио очекивање да ће грађани на изборима гласати за конструктивне идеје, патриоте и људе од акције.
Јединство темељ успеха
"Само захваљујући јединству Русија ће успјети да оствари циљеве Специјалне операције. Најважније је - бити заједно", рекао је он.
Како је истакао, у јединству је успјех побједа Русије.
