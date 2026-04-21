Руски астроном открива: Да ли тренутно има астероида који прете Земљи?

21.04.2026 09:58

Фото: Pixabay/Placidplace

Виши истраживач Института за примјењену астрономију Руске академије наука Николај Железнов изјавио је да у овом тренутку у Сунчевом систему не постоје астероиди који представљају стварну претњу за Земљу, али је упозорио да такви објекти могу да се појаве у будућности.

Према његовим ријечима, астероиди имају ограничен "животни век" од око 10 милиона година, током којег могу да падну на планету, заврше на Сунцу или буду избачени у спољне делове Сунчевог система.

Због тога је, како је навео, стално посматрање свемира "неопходно".

Железнов је истакао да не може прецизно да се предвиди када би потенцијални опасни објекат могао да се појави, али да је судар Земље и астероида неизбјежан у неком тренутку у будућности - без обзира да ли ће се то десити за 10 или 10.000 година.

Он је нагласио да постоје методе за спрјечавање могућих катастрофа, пре свега скретање астероида са путање судара.

Као пример навео је експеримент из 2022. године, када је свемирска летелица ударом у астероид Диморфос промјенила његову орбиту.

Научник је закључио да је важно да се реално процјењују ризици, уз стално праћење објеката у близини Земље.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

