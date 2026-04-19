Сићушни мрави постају хигијеничари увлачећи се у чељусти већих мрава и чистећи их

Аутор:

АТВ
19.04.2026 16:47

Мрав
Фото: pexels/ Rafael Minguet Delgado

Мрави су познати по много чему. Туку се, уједају и понекад се такмиче за сваку мрвицу. Тој листи сад вјероватно можемо додати услуге чишћења.

У јуну 2006. године, Марк Мофет, ентомолог из Смитсоновског националног природњачког музеја, осмотрио је и фотографисао необичну интеракцију у пустињи Аризоне између двије врсте мрава. Надао се да ће се вратити у пустињу како би прикупио више података, али се није вратио. Стога је његов рад заснован на опсервацијама током петодневног периода прије 20 година. Објаснио је да их објављује сад, дјелимично због тога што нико други није извјестио о таквом понашању.

Мофет је видео велике мраве жетеоце (Pogonomyrmex barbatus) који стоје потпуно мирно у близини гнезда купастих мрава (неописана врста рода Dorymyrmex), док су ови мањи инсекти пузали свуда по њима. Осим фотографисања у високој резолуцији, детаљно је писао о ономе што је видео, забољеживши најмање 90 посебних интеракција.

Оне су обично слиједиле сличан образац. Жетелац би понекад пришао улазу у гнездо купастих мрава и заузео укочен став, често са широм отвореним чељустима и испруженим ногама.

Купасти мрави би онда лизали и грицкали тијело мрава жетеоца и чак чистили унутрашњост њихових отворених чељусти. Током ових сесија, мрави жетеоци никад нису нападали мање инсекте. Мофета је то подсјетило на начин како неке рибе испитују уста великих предатора.

„Постајао сам све уверенији да је овај Dorymyrmex први забиљежени 'мрав чистач'“, написао је Мофет.

Сарадња инсеката

Да би тестирао ову хипотезу, оставио је угинуле мраве жетеоце близу гнезда купастих мрава. Иако су накратко прегледали тела, нису изводили понашање лизања и грицкања. То сугерише да такво понашање зависи од сигнала живих мрава, а не да мања створења трагају за храном.

Мофет је контактирао неколико биолога да би помогли у објашњењу зашто се мрави понашају на овај начин. Што се мрава жетелаца тиче, чишћење би могло уклонити патогене са тешко доступних мјеста. Такође би могло бити да купасти мрави преносе антигљивичне или антибактеријске супстанце на веће мраве.

Што се купастих мрава тиче, ово партнерство можда пружа заштиту. Стални контакт би могао пренијети феромоне жетелаца који смањују агресију већих инсеката. Такође би могли побољшати исхрану једући уља или друга једињења која се налазе на оклопу мрава жетелаца.

Иако многа питања остају без одговора, истраживање барем пружа редак увид у хармоничнију страну живота инсеката. „У свијету где већина мрава краде, туче се и надмудрује међусобно, изгледа да две врсте у пустињи Аризоне остављају простор за неочекивану сарадњу“.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

