Мрави моле за смрт кад су болесни

Многе животиње крију болест из друштвених разлога. На примјер, познато је да болесни људи ризикују да заразе друге како би и даље могли да иду у канцеларију - или у кафић.

Међутим, колоније мрава д‌јелују као један "суперорганизам" који ради на осигуравању опстанка свих, слично као што заражене ћелије у тијелима шаљу сигнал "пронађи ме и поједи ме", према тиму научника из Аустрије.

- Мравињаци су идеално мјесто за избијање болести јер хиљаде мрава пужу једни преко других- каже Ерика Досон, бихевиорални еколог са Института за науку и технологију Аустрије и водећа ауторка нове студије.

Када одрасли мрави радници оболе од болести која би се могла проширити кроз колонију, они напуштају гнијездо да угину сами.

Међутим, младим мравима, који су још унутар чауре, онемогућена је ова врста социјалног дистанцирања.

Научници су већ схватили да, када су ове лутке терминално болесне, долази до хемијске промјене која производи посебан мирис.

- Одрасли мрави радници се затим окупљају, уклањају чахуру, изгризу рупе и убацују отров - појашњава Досонова.

Тај отров д‌јелује као дезинфекционо средство, које убија и патоген који угрожава колонију и лутке.

- За потребе новог истраживања научници су жељели да утврде шта је заправо и како функционише механизам који носи поруку: "Хеј, дођи и убиј ме" - навела је Досонова.

Најприје су научници посебним методама извукли мирис из болесних лутака малог црног баштенског мрава ласиус неглецтус, и када су примијенили мирис на јединке здравог легла у лабораторији, мрави радници су их ипак уништили.

Затим је тим спровео експеримент који је показао да болесне лутке производе мирис само када су мрави радници у близини, што доказује да је то намјерни сигнал за уништење.

- Иако је то жртва - то је пракса у њиховом интересу, јер значи да ће њихови гени преживјети и бити пренијети на сљедећу генерација - каже Досонова. Међутим, постоји један члан гнијезда који се не жртвује.

Када се матице заразе унутар својих чаура, оне не шаљу мирисни упозоравајући сигнал, открио је тим, чији су се чланови запитали: "Да ли варају систем?"

Међутим, открили су да "матичне лутке имају много бољи имуни систем од лутака радница, те су стога биле у стању да се боре против инфекције - и зато мислимо да нису сигнализирале - рекла је Досонова.

Додала је да се нада да ће будућа истраживања испитати да ли се матичне лутке жртвују када постане јасно да неће побиједити инфекцију.

