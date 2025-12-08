Вода за кафу не смије да прокључа 2 пута, ево и зашто

Извор:
Информер
08.12.2025
21:53
Коментари:0
Стручњаци упозоравају да никада не додајете нову воду у већ прокључалу за кафу.
Многи од нас знају ситуацију када забораве воду за кафу или чај и тек касније примјете да је већ прокључала. Често се у тој ситуацији само дода нова вода у већ кључалу. Стручњаци упозоравају да је ова навика нездрава.
Дуго кување воде повећава концентрацију минерала и штетних супстанци попут арсена, нитрата и флуора.
Сцена
Жена Сергеја Трифуновића открила како је њена мајка реаговала на удају: "Ваљда знаш шта радиш"
Арсен у таквој води може изазвати тровање, проблеме са варењем, дијабетес и кардиоваскуларне болести, док нитрати при високој температури прелазе у канцерогене нитрозамине.
Зато, умјесто да се штеди вријеме, боље је сипати свјежу воду за припрему напитка и тако заштитити своје здравље.
(информер)
Најновије
Најчитаније
22
54
22
47
22
44
22
42
22
39
Тренутно на програму