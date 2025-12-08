Logo
Вода за кафу не смије да прокључа 2 пута, ево и зашто

Извор:

Информер

08.12.2025

21:53

Коментари:

0
Вода за кафу не смије да прокључа 2 пута, ево и зашто
Фото: Pixabay

Стручњаци упозоравају да никада не додајете нову воду у већ прокључалу за кафу.

Многи од нас знају ситуацију када забораве воду за кафу или чај и тек касније примјете да је већ прокључала. Често се у тој ситуацији само дода нова вода у већ кључалу. Стручњаци упозоравају да је ова навика нездрава.

Дуго кување воде повећава концентрацију минерала и штетних супстанци попут арсена, нитрата и флуора.

Арсен у таквој води може изазвати тровање, проблеме са варењем, дијабетес и кардиоваскуларне болести, док нитрати при високој температури прелазе у канцерогене нитрозамине.

Зато, умјесто да се штеди вријеме, боље је сипати свјежу воду за припрему напитка и тако заштитити своје здравље.

(информер)

