Нову годину неће дочекати у Шимановцима: Она је избачена из Елите, али је славила

Курир

29.12.2025

08:26

Фото: Printscreen/Pink

Ненад Мацановић Бебица, Лука Вујовић, Асмин Дурџић, Милена Качавенда, Сара Шајић и Душица Ђокић били су номиновани за избацивање.

Убрзо по доласку у дискотеку, водитељ Дарко Танасијевић је номинованима саопштио правила игрице у којој је побједу однио Лука Вујовић.

Сара Шајић заувијек је напустила Бијелу кућу.

- Нисам очекивала да ћу испати за Нову годину, али веома сам задовољна - рекла је Сара.

- Није ми било лако у почетку,а ли поносна сам на себе што нисам правила глупости.

