Нову годину неће дочекати у Шимановцима: Она је избачена из Елите, али је славила

Извор:
Курир
29.12.2025
08:26
Коментари:0
Ненад Мацановић Бебица, Лука Вујовић, Асмин Дурџић, Милена Качавенда, Сара Шајић и Душица Ђокић били су номиновани за избацивање.
Убрзо по доласку у дискотеку, водитељ Дарко Танасијевић је номинованима саопштио правила игрице у којој је побједу однио Лука Вујовић.
Сара Шајић заувијек је напустила Бијелу кућу.
- Нисам очекивала да ћу испати за Нову годину, али веома сам задовољна - рекла је Сара.
- Није ми било лако у почетку,а ли поносна сам на себе што нисам правила глупости.
