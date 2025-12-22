Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

Извор:
Пјевачице са српске естраде откриле су како су се годинама уназад осигурале за будућност плаћањем пореза и доприноса у иностранству.
Након хапшења Јане Тодоровић у Цириху због недостатка радне документације, а о ком се нашироко причало, њене колегинице су подијелиле своја искуства о регулисању статуса у иностранству.
Тако су Вики Миљковић, Злата Петровић, Гоца Божиновска и Лепа Лукић примјери како се дугорочно размишља о финансијској сигурности.
“Што се тиче мојих одлазака и наступа у иностранству, већ више од 20 година имам и немачке папире и тамо плаћам порез, а и овде плаћам порез. Тако сам васпитана да будем чиста и више волим да ме то више кошта, али да сам мирна. Верујем и да је Јана, она је такође живела у Њемачкој и знам да се и она регуларно бави овим послом, ми смо та нека стара школа која води рачуна о томе, али непредвиђене ситуације увек могу да се десе”, изјавила је Вики за Блиц.
Њена колегиница Злата Петровић је открила да је годинама плаћала пензионо осигурање у Аустрији, што јој сада омогућава додатну сигурност, преноси Пинк.
“Годинама сам била пријављена у Аустрији и имала сам аустријске папире. А ко има радну визу, мора да плати порезе и доприносе. Све је као у Србији, само много скупље”, рекла је Злата, додајући да је годишњи трошак за порезе и књиговођу у Аустрији износио око 7.000 евра.
Гоца Божиновска је истакла да је годинама плаћала доприносе у Аустрији и да је исто савјетовала својој ћерки Јелени Вучковић.
“Пријављена сам у Аустрији и тамо плаћам! То је нормално. Мада и овде уплаћујем пензионо. Ја сам то регулисала и себи и Јелени, објаснила сам јој да је то важно”, рекла је Гоца.
Краљица народне музике, Лепа Лукић, већ годинама прима канадску пензију, уз националну и старосну пензију у Србији.
Према медијима, њен укупни мјесечни приход износи 180.000 динара, што је резултат њеног дугогодишњег рада и улагања у осигурање.
