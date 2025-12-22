Бони Блу забрањена на десет година

Извор:
Б92
22.12.2025
18:35
Коментари:0
Индонезија је забранила улазак британској порно глумици Бони Блу на десет година, саопштили су имиграциони званичници у понедјељак, након што је депортована због продукције садржаја који би могао изазвати "јавну узнемиреност".
Тиа Биллингер, како јој гласи право име, депортована је овог мјесеца након што је полиција упала у студио у Бадунгу, популарној туристичкој области близу провинцијске престонице Денпасара на Балију.
Полиција је из виле студија заплијенила кутију кондома, лубриканте, УСБ дискове, двије таблете Виагре и девет "инк" огрлица. Биллингер је задржана заједно са два британска мушкарца и једним Аустралијанцем због сумње на производњу порнографског садржаја.
Након провјере Биллингериног телефона, полиција је пронашла "приватни видео" материјал, али власти нису подигле оптужницу јер је садржај био за "приватну документацију, а не за јавну дистрибуцију", саопштио је Директорат за имиграцију.
Јулди Јусман, вршилац дужности, рекао је да су власти "утврдиле да су у Индонезију ушли користећи визу по доласку ради комерцијалне продукције садржаја која би могла изазвати јавну узнемиреност".
"Због тога смо им увели десетогодишњу забрану уласка, јер ове активности нису у складу са напорима владе да одржи квалитет туризма на Балију и поштовање локалних културних вриједности", додао је Јусман.
Индонезија строго забрањује производњу порнографског материјала, што може бити кажњиво и до 12 година затвора и новчаном казном од 360.000 долара.
Биллингер и њен сарадник, 27-годишњи Лијам Ендрју Џексон, новчано су кажњени са 200.000 индонежанских рупија (око 9 фунти) 12. децембра због прекршаја у саобраћају, док је судија округа Денпасар рекао да су "окривљени законски извршили дјело заједнички и континуирано".
Полиција је током рације 4. децембра заплијенила тамноплави пикап означен са "Банг Бус". Претходно је Дејли мејл извјестио да возило није било опорезовано од 2023. и да је наводно илегално офарбано из бијеле у плаву боју без регистрације.
Званичници Балија већ неко вријеме жале се на непримјерено понашање страних туриста, након низа депортација у посљедњих неколико година, укључујући неколико руских инфлуенсера који су били избачени због фотографисања нага на светим мјестима.
Биллингер је постала позната по провокативним стунтовима као креаторка садржаја за одрасле.
Недавно је, након повратка у Велику Британију, коментарисала свој притвор и депортацију:
"Богата сам и имам добре адвокате – стварно мислите да бих завршила у затвору?"
Додала је да је "узбуђена" да покаже људима "шта је довело у ове проблеме" и нашалила се да мора да "надокнади" велике губитке због мале казне.
У видеу који је објавила на друштвеним мрежама непосредно прије изрицања казне, тврдила је да је жена с којом је организовала пут у Индонезију заправо пријавила полицији.
Рекла је: "[Она] ми је наплатила 75.000 фунти (150.000 долара) – узела је велики дио новца, а онда ме пријавила полицији, хвала ти".
Регион
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Регион
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
49
21
44
21
27
21
27
21
18
Тренутно на програму