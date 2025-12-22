Logo
Large banner

Бони Блу забрањена на десет година

Извор:

Б92

22.12.2025

18:35

Коментари:

0
Бони Блу забрањена на десет година
Фото: Youtube / Printscreen / Rob Moore

Индонезија је забранила улазак британској порно глумици Бони Блу на десет година, саопштили су имиграциони званичници у понедјељак, након што је депортована због продукције садржаја који би могао изазвати "јавну узнемиреност".

Тиа Биллингер, како јој гласи право име, депортована је овог мјесеца након што је полиција упала у студио у Бадунгу, популарној туристичкој области близу провинцијске престонице Денпасара на Балију.

Полиција је из виле студија заплијенила кутију кондома, лубриканте, УСБ дискове, двије таблете Виагре и девет "инк" огрлица. Биллингер је задржана заједно са два британска мушкарца и једним Аустралијанцем због сумње на производњу порнографског садржаја.

Након провјере Биллингериног телефона, полиција је пронашла "приватни видео" материјал, али власти нису подигле оптужницу јер је садржај био за "приватну документацију, а не за јавну дистрибуцију", саопштио је Директорат за имиграцију.

Јулди Јусман, вршилац дужности, рекао је да су власти "утврдиле да су у Индонезију ушли користећи визу по доласку ради комерцијалне продукције садржаја која би могла изазвати јавну узнемиреност".

"Због тога смо им увели десетогодишњу забрану уласка, јер ове активности нису у складу са напорима владе да одржи квалитет туризма на Балију и поштовање локалних културних вриједности", додао је Јусман.

Индонезија строго забрањује производњу порнографског материјала, што може бити кажњиво и до 12 година затвора и новчаном казном од 360.000 долара.

Биллингер и њен сарадник, 27-годишњи Лијам Ендрју Џексон, новчано су кажњени са 200.000 индонежанских рупија (око 9 фунти) 12. децембра због прекршаја у саобраћају, док је судија округа Денпасар рекао да су "окривљени законски извршили дјело заједнички и континуирано".

Полиција је током рације 4. децембра заплијенила тамноплави пикап означен са "Банг Бус". Претходно је Дејли мејл извјестио да возило није било опорезовано од 2023. и да је наводно илегално офарбано из бијеле у плаву боју без регистрације.

Званичници Балија већ неко вријеме жале се на непримјерено понашање страних туриста, након низа депортација у посљедњих неколико година, укључујући неколико руских инфлуенсера који су били избачени због фотографисања нага на светим мјестима.

Биллингер је постала позната по провокативним стунтовима као креаторка садржаја за одрасле.

Недавно је, након повратка у Велику Британију, коментарисала свој притвор и депортацију:

"Богата сам и имам добре адвокате – стварно мислите да бих завршила у затвору?"

Додала је да је "узбуђена" да покаже људима "шта је довело у ове проблеме" и нашалила се да мора да "надокнади" велике губитке због мале казне.

У видеу који је објавила на друштвеним мрежама непосредно прије изрицања казне, тврдила је да је жена с којом је организовала пут у Индонезију заправо пријавила полицији.

Рекла је: "[Она] ми је наплатила 75.000 фунти (150.000 долара) – узела је велики дио новца, а онда ме пријавила полицији, хвала ти".

Подијели:

Тагови:

Бони Блу

pornografija

Indonezija

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одређен притвор бившем министру Милутину Симовићу

Регион

Одређен притвор бившем министру Милутину Симовићу

3 ч

0
"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

Сцена

"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

3 ч

0
Посљедњи наступ Ханке Палдум и Семира Хоџића

Сцена

Посљедњи снимак погинулог хармоникаша и Ханке Палдум: Синоћ весеље, данас туга

3 ч

0
Полиција кажњава због петарди: Казне родитељима, дјеци одузета пиротехника

Регион

Полиција кажњава због петарди: Казне родитељима, дјеци одузета пиротехника

3 ч

0

Више из рубрике

"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

Сцена

"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

3 ч

0
Посљедњи наступ Ханке Палдум и Семира Хоџића

Сцена

Посљедњи снимак погинулог хармоникаша и Ханке Палдум: Синоћ весеље, данас туга

3 ч

0
Дадо Полумента, пјевач

Сцена

Дадо Полумента открио пол дјетета које чека са 11 година млађом супругом

3 ч

0
Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

Сцена

Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

49

Партизан довео НБА појачање!

21

44

У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

21

27

Италија казнила Епл са 115 милиона долара

21

27

Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

21

18

У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner