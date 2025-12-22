Logo
Large banner

"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

Извор:

АТВ

22.12.2025

18:09

Коментари:

0
"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада
Фото: Youtube / Printscreen / Universal Pictures

Филмска публика широм свијета коначно је дочекала први трејлер за нови филм легендарног Кристофера Нолана – „Одисеја“, амбициозну екранизацију једног од најзначајнијих епова у историји свјетске књижевности.

Први кадрови, објављени на званичним каналима продукције, одмах су изазвали огромну пажњу јавности и филмских критичара.

Иако детаљи радње још увијек нису у потпуности откривени, из трејлера је јасно да ће Нолан Хомеров класик тумачити на модеран и ауторски препознатљив начин, комбинујући митологију, психологију ликова и спектакуларне сцене које помјерају границе савремене кинематографије.

Филм „Одисеја“ већ сада важи за један од најишчекиванијих пројеката у наредном периоду, а објављени трејлер додатно је подигао очекивања публике.

Главне улоге су поверене неким од најбољих свјетских глумаца, добитницима Оскара Мету Дејмону, Ен Хатавеј, Лупити Њонго и Шарлиз Терон, а међу њима су и Роберт Патинскон, Зендеја и Том Холанд.

Премијера филма је заказана за 17. јул.

Подијели:

Тагови:

Одисеја

film

Met Dejmon

Zendaja

Кристофер Нолан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посљедњи наступ Ханке Палдум и Семира Хоџића

Сцена

Посљедњи снимак погинулог хармоникаша и Ханке Палдум: Синоћ весеље, данас туга

3 ч

0
Полиција кажњава због петарди: Казне родитељима, дјеци одузета пиротехника

Регион

Полиција кажњава због петарди: Казне родитељима, дјеци одузета пиротехника

3 ч

0
Дадо Полумента, пјевач

Сцена

Дадо Полумента открио пол дјетета које чека са 11 година млађом супругом

3 ч

0
Уништени тенкови у Украјини

Свијет

Поново горе западни тенкови: "Абрамси" и "Леопарди" се не могу "сакрити" од руских дронова

4 ч

0

Више из рубрике

Посљедњи наступ Ханке Палдум и Семира Хоџића

Сцена

Посљедњи снимак погинулог хармоникаша и Ханке Палдум: Синоћ весеље, данас туга

3 ч

0
Дадо Полумента, пјевач

Сцена

Дадо Полумента открио пол дјетета које чека са 11 година млађом супругом

3 ч

0
Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

Сцена

Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

4 ч

0
Још једна наша позната пјевачица одлази у блогерке

Сцена

Још једна наша позната пјевачица одлази у блогерке

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

49

Партизан довео НБА појачање!

21

44

У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

21

27

Италија казнила Епл са 115 милиона долара

21

27

Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

21

18

У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner