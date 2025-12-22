"Одисеја": Објављен први трејлер за један од најишчекиванијих филмова икада

Извор:
АТВ
22.12.2025
18:09
Коментари:0
Филмска публика широм свијета коначно је дочекала први трејлер за нови филм легендарног Кристофера Нолана – „Одисеја“, амбициозну екранизацију једног од најзначајнијих епова у историји свјетске књижевности.
Први кадрови, објављени на званичним каналима продукције, одмах су изазвали огромну пажњу јавности и филмских критичара.
Иако детаљи радње још увијек нису у потпуности откривени, из трејлера је јасно да ће Нолан Хомеров класик тумачити на модеран и ауторски препознатљив начин, комбинујући митологију, психологију ликова и спектакуларне сцене које помјерају границе савремене кинематографије.
Филм „Одисеја“ већ сада важи за један од најишчекиванијих пројеката у наредном периоду, а објављени трејлер додатно је подигао очекивања публике.
Главне улоге су поверене неким од најбољих свјетских глумаца, добитницима Оскара Мету Дејмону, Ен Хатавеј, Лупити Њонго и Шарлиз Терон, а међу њима су и Роберт Патинскон, Зендеја и Том Холанд.
Премијера филма је заказана за 17. јул.
