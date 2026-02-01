У Дракулићу почело обиљежавање 84 године од злочина НДХ над Србима

Извор:
У бањалучком насељу Дракулић почело је обиљежавање 84 године од злочина НДХ над српским цивилима у селима Дракулић, Шарговац и Мотике и руднику Раковац код Бањалуке, 7. фебруара 1942. године, када је у само једном дану звјерски убијено 2.315 Срба, међу којима 551 дијете.
У Спомен-храму Светог великомученика Георгија у току је Света архијерејска литургија коју служи Његово преосвештенство владика марчански Сава, уз саслужење свештенства Епархије бањалучке.
Литургији присуствују министри у Влади Српске, посланици у Народној скупштини Републике Српске, те као и вјерници.
Код Спомен-костурнице у Дракулићу у 12.00 часова биће служен помен убијеним српским цивилима, у 12.15 часова биће положени вијенци и цвијеће, док је у 12.30 часова предвиђено обраћање званичника.
Према историјским изворима, коначан план покоља договорен је 6. фебруара 1942. године у фрањевачком самостану у бањалучком насељу Петрићевац.
Главни организатор злочина био је усташки стожерник Виктор Гутић, а извршили су га припадници 2. сатније "Тјелесног здруга Анте Павелића" под командом натпоручника Јосипа Мишлова, уз активно учешће фрањевачког капелана фра Мирослава Филиповића Мајсторовића.
Покољ је почео у раним јутарњим часовима 7. фебруара 1942. године у руднику Раковац, гдје су усташе убиле 52 од 60 српских рудара.
Након тога, око 400 припадника усташких јединица наставило је систематско убијање српског становништва у селима Дракулић, Шарговац и Мотике, идући од куће до куће. Убијани су искључиво цивили - жене, дјеца и старци, јер су војно способни мушкарци у том периоду углавном били у заробљеништву.
Покољ је извршен без иједног испаљеног метка сјекирама, ножевима и крамповима, што додатно говори о суровости и намјери злочинаца.
У бањалучким селима Дракулић, Мотике и Шарговац, те у руднику Раковац, а према званичним подацима убијено је најмање 2.300 људи, међу којима 551 дијете.
Први споменик жртвама овог покоља подигнут је 1965. године, а од 1991. сваке прве недјеље прије годишњице страдања служи се парастос у насељу Дракулић.
Усташки покољи у бањалучким насељима Мотике, Шарговац и Дракулић, те руднику Раковац били су припрема за напад на Козару у љето 1942. године, али и увод у покушај ликвидације Срба у тадашњој Независној Држави Хрватској, савезници нацистичке Њемачке.
Организатор обиљежавања је Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
