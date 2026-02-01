Најстарији бањалучки младожења имао 85 година

01.02.2026
У граду на Врбасу лани су склопљена 892 брака, а најстарији младожења који је стао на "луди камен" имао је чак 85 година.
Показују то подаци Градске управе Бањалука, а како истичу за "Независне новине" из Одјељења за општу управу, отказивања термина за вјенчања није било, већ је само било њиховог помјерања.
"Најстарији младожења је био 1940. годиште, а најмлађи 2007. годиште. Најстарија млада је била 1953. годиште, а најмлађа 2007.", истакли су они за "Независне новине".
Међу бројним вјенчањима која су се десила током прошле године, посебну пажњу изазвало је једно, гдје је младожења у рубрику "занимање" написао - астронаут.
Ријеч је о младожењи Сави Бабићу, који је, без много размишљања, одлучио уписати управо то занимање.
"Питао сам матичара могу ли уписати било шта. Рекли су да могу и астронаут ми је прво пало на памет", рекао је Бабић за "Независне новине".
Тако је овај "свемирски пионир" слетио право пред олтар, гдје га је чекала његова изабраница, педијатријска сестра Мирела Галић.
Иначе, када је ријеч о слову закона, брак закључују двије особе супротног пола сагласношћу слободно изјављених воља пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.
Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву
"Матичар ће, на основу пријаве лица која желе да ступе у брак и приложених исправа, по потреби и на други начин, провјерити да ли су испуњене претпоставке за закључење и пуноважност брака", наводи се у закону.
Како се додаје, ако се утврди да нису испуњене претпоставке за закључење и пуноважност брака, матичар ће усмено саопштити подносиоцима пријаве да не могу закључити брак и о томе сачинити службену забиљешку.
Такође, у закону се наводи да брак не може закључити особа која није навршила 18 година живота.
"Из оправданих разлога суд може у ванпарничном поступку дозволити закључење брака малољетнику старијем од 16 година, ако утврди да је то лице тјелесно и душевно способно за вршење права и дужности које произлазе из брака", стоји у закону.
Владимир Васић, социолог, у разговору за "Независне новине" истиче да ови бројеви показују да, упркос економској несигурности, миграцијама и демографском паду, институција брака и даље опстаје као важан облик емоционалне и социјалне сигурности.
"Посебно је индикативно то што имамо и врло младе и веома старе младенце, што указује на поларизацију животних стратегија, једни улазе у брак рано, тражећи стабилност, док други у познијим годинама формализују партнерства која су често настала из потребе за блискошћу и подршком", каже он.
Како додаје, социолошки гледано, ово је одраз друштва у транзицији, у којем се традиционалне вриједности сударају са савременим животним околностима.
"Брак не нестаје - он се трансформише, прилагођавајући се новим економским и културним реалностима", закључује Васић за "Независне новине".
