Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву

01.02.2026

07:35

Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву
Српска православна црква и вјерници славе данас Преподобног Макарија.

Мисирац, један од млађих савременика Антонија Великог. Отац му је био свештеник. Из послушности према родитељима оженио се, али му је жена убрзо умрла и он се удаљио у пустињу где је провео пуних 60 година у труду и борби, унутрашњој и спољашњој, за царство небеско. Кад су га питали, зашто је толико сув и кад једе и кад не једе, он је одговорио: „Од страха Божијега“. Толико је успио да очисти свој ум од злих помисли и срце своје од злих жеља да га је Бог обдарио обилатим даром чудотворства, тако да је и мртве из гроба васкрсавао.

Његово смирење задивљавало је људе и демоне. Рекао му је једном демон: „Има само једно, у чему те ја не могу надвладати; то није пост, јер ја не једем никад ништа; то није ни бдење, јер ја не спавам никад“. „Него шта је то?“ упитао га је Макарије. „Твоје смирење“, одговори демон.

Свом ученику Пафнутију говорио је Макарије често: „Не осуђуј никога, и бићеш спасен“. Живио је деведесет седам година. Пред смрт на девет дана јавили му се из онога свијета свети Антоније и свети Пахомије и навијестили му да ће кроз девет дана умријети, што се и догодило. Још му се пред саму смрт јавио херувим који му је открио у визији блажени свијет небески, похвалио труд и врлину његову и рекао му, да је послат да му узме душу у царство небеско. Упокојио се 390. године.

Тропар (глас 1):

Као пустињски житељ и у тијелу Анђео и чудотворац, показао си се богоносни оче наш Макарије. Постом, бдењем и молитвама, небеске дарове си примио, исцјељујући болести оних који ти са вјером долазе. Слава Ономе који ти је дао снагу, који те је прославио и који кроз тебе дарује свима исцјељење, преноси Телеграф.

