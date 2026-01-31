Да ли увоз јефтиног меда угрожава домаће пчеларе у БиХ?

Извор:
АТВ
31.01.2026
19:35
Коментари:0
Од јануара до децембра прошле године на наше тржиште је стигло меда у вриједности од 3,69 милиона марака. Највише је увезено из Хрватске, Турске, Србије, Бугарске и Мађарске.
"Када је ријеч о извозу меда из БиХ, пчелари су на страно тржиште пласирали близу 12.000 килограма меда вриједног.
Водећа извозна тржишта била су Саудијска Арабија, затим Катар, Турска и Уједињени Арапски Емирати. У односу на земље Блиског истока, нешто мање количине отишле су на тржиште Њемачке и Аустрије, као и у земље региона", саопштено је из Управе за индиректно опорезивање.
Предсједник Савеза удружења пчелара Републике Српске каже да би требало заштитити домаће произвођаче. На свјетском тржишту проблем представља велики број фалсификата меда.
"То је глобални проблем, из свега тога требало би врло јасан закључак извући за наше грађане, да купују домаћи мед произведен у Републици Српској, има га за сада довољно, години јесу биле лошије, али ће бити медније године које ће обезбједити залиху меда", рекао је Дарко Марковић, предсједник Савеза удружења пчелара Републике Српске.
Из Друштва пчелара Бањалука кажу да су цијене увозног меда врло ниске и да је упитан садржај у теглама.
"Ако узмете да је тај мед у продавницама између 12 и 17 КМ и одбијете мало трговачку маржу, велетрговачку маржу, наљепницу, теглу, поклопац, садржај унутра је између 3 и 5 КМ, да ли то може бити прави мед, процијените сами", истакао је Томо Вујасин, друштво пчелара Бањалука.
"Највећу штету ту могу остварити потрошачи и конзументи тог меда, јер је у питању њихово здравље кад конзумирају такве производе. Не пролазе неке посебне контроле, ЕУ то све допушта да то долази на наше тржиште", рекао је Жељко Бундало, произвођач меда.
Пчелари истичу да би јачање капацитета лабораторија у наредном периоду значило много и да би допринијело заштити квалитета производа.
"Ми смо у разговору са министарством и премијером добили обећање да ће се ићи у правцу озбиљног улагања у наше лабораторије, да ће се уложити озбиљна средства, да се оснаже капацитети наших лабораторија, да нас спасу од увозног фалсификата и заштите здравље наших грађана", рекао је Дарко Марковић, предсједник Савеза удружења пчелара Републике Српске.
Пчелари упозоравају да се по цијени од десетак марака за килограм може добити само мед најнижег квалитета.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму