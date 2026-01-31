Logo
Large banner

Вук надмудрио 600 ловаца на Озрену: Ништа од трофеја

Извор:

СРНА

31.01.2026

16:31

Коментари:

0
Вучји дани на Озрену
Фото: Срна

Ловно-туристичка манифестација "Вучији дани на Озрену", која је ове године окупила више од 600 ловаца, завршена је без ловачког трофеја.

Манифестацији је присуствовао предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, који је оцијенио да је ова манифестација била успјешна са становишта организације и безбједности.

"Лов је сваки пут успио када се сви вратимо живи и здрави", рекао је Минић.

Он је додао да о значају ове манифестације говори и данашње присуство министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелке Кузмић, градоначелника Добоја Бориса Јеринића, као и посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сање Вулић.

Минић је указао да су овакве манифестације значајне и због дружења, што је данас потврдио велики број гостију из Словеније и земаља окружења, те најавио даљу подршку Владе и ресорног министарства.

Премијер је указао и на важност очувања биодиверзитета контролисаним одстрелом предатора, као и на финансијску штету коју у саобраћају узрокује дивљач, а за коју терете ловачка удружења, што је нарочито изражено у добојском ловачким удружењу "Фазан" .

Минић је навео да је са представницима ресорног министарства разговарао о томе да судови још не примјењују нови закон Српске о ловству.

Градоначелник Добоја Борис Јеринић рекао је да ова манифестација окупља људе, промовише планину Озрен и град Добој, а тиме и Републику Српску.

Предсједник Ловачког удружења "Фазан" из Добоја Ведран Божичковић рекао је да су уочена два чопора од седам вукова на подручју Брезика и Бељевница, али да је изостала ловачка срећа.

Традиционални "Вучији дани на Озрену" одржавају се 25. пут у организацији Ловачког удружења "Фазан" и имају интернационални карактер. Спонзор је Ловачки савез Републике Српске, те друге организације и предузећа.

У протекле 24 године током ове ловно-туристичке манифестације укупно је одстријељено 12 вукова.

Подијели:

Тагови:

vuk

hajka na vuka

Ozren

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стижу ли лијепе вијести за фербуар?

Друштво

Стижу ли лијепе вијести за фербуар?

8 ч

0
Лука из Прњавора погодио шестиоцу у игри Лото

Друштво

Лука из Прњавора одиграо Лото први пут и погодио шест од седам бројева

8 ч

1
Удружење ветерана

Друштво

Ревизија борачког статуса да буде законска обавеза

9 ч

0
Вријеме

Друштво

Сутра облачно и хладније

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner