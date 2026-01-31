Вук надмудрио 600 ловаца на Озрену: Ништа од трофеја

Извор:
СРНА
31.01.2026
16:31
Ловно-туристичка манифестација "Вучији дани на Озрену", која је ове године окупила више од 600 ловаца, завршена је без ловачког трофеја.
Манифестацији је присуствовао предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, који је оцијенио да је ова манифестација била успјешна са становишта организације и безбједности.
"Лов је сваки пут успио када се сви вратимо живи и здрави", рекао је Минић.
Он је додао да о значају ове манифестације говори и данашње присуство министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелке Кузмић, градоначелника Добоја Бориса Јеринића, као и посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сање Вулић.
Минић је указао да су овакве манифестације значајне и због дружења, што је данас потврдио велики број гостију из Словеније и земаља окружења, те најавио даљу подршку Владе и ресорног министарства.
Премијер је указао и на важност очувања биодиверзитета контролисаним одстрелом предатора, као и на финансијску штету коју у саобраћају узрокује дивљач, а за коју терете ловачка удружења, што је нарочито изражено у добојском ловачким удружењу "Фазан" .
Минић је навео да је са представницима ресорног министарства разговарао о томе да судови још не примјењују нови закон Српске о ловству.
Градоначелник Добоја Борис Јеринић рекао је да ова манифестација окупља људе, промовише планину Озрен и град Добој, а тиме и Републику Српску.
Предсједник Ловачког удружења "Фазан" из Добоја Ведран Божичковић рекао је да су уочена два чопора од седам вукова на подручју Брезика и Бељевница, али да је изостала ловачка срећа.
Традиционални "Вучији дани на Озрену" одржавају се 25. пут у организацији Ловачког удружења "Фазан" и имају интернационални карактер. Спонзор је Ловачки савез Републике Српске, те друге организације и предузећа.
У протекле 24 године током ове ловно-туристичке манифестације укупно је одстријељено 12 вукова.
