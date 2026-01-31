Сутра облачно и хладније

Извор:
АТВ
31.01.2026
14:11
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити облачно и још хладније са слабим падавинама и максималном температуром од један до пет степени Целзијусових.
Око ријека и по котлинама могућа је јутарња магла.
Падаће киша која ће се локално ледити при тлу, понегдје уз провијавање понеке пахуље снијега, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На планинама се очекује снијег уз формирање тањег сњежног покривача.
У Херцеговини ће бити суво и сунчаније, али вјетровито.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, у Семберији увече на ударе појачан, сјевероисточни и источни. У Херцеговини умјерена до јака бура.
У већини предјела у Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, а само понегдје је регистрована киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно и Иван Седло два, Соколац и Мркоњић град четири, Гацко, Србац и Сребреница пет, Бањалука, Сарајево и Тузла шест, Приједор и Бијељина седам, Добој осам, Билеће и Вишеград девет, те Требиње и Мостар 13 степени Целзијусових.
