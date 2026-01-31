За колико ће бити повећане стипендије студентима из Републике Српске

Извор:
Предсједник Студентског парламента Универзитета у Бањалуци Ана Сибинчић поздравила је одлуку Владе Републике Српске о повећању студентских стипендија.
"Задовољни смо. То је и била тема састанака са премијером Савом Минићем и министрима. Ово ће олакшати живот студентима с обзиром на поскупљења", рекла је Сибинчићева.
Влада Републике Српске одлучила је да од наредне академске године повећа буџет за више од милион КМ за студентске стипендије на сва три циклуса, а Сибинчићева је указала да ће то значити повећање за 100 КМ, односно да ће се студентима, умјесто 200 КМ, исплаћивати 300 КМ.
"Сигурна сам да ће колегама које примају стипендије добро доћи увећана исплата. С друге стране, тако се и награђује успјех. Надам се да ће наредне године бити још повећања", истакла је Сибинчићева.
Повећане су и стипендије које се додјељују из Фонда "Др Милан Јелић", а износ ће са 400 КМ бити повећан на 600 КМ.
За студенте у земљама региона износ ће се повећати са 500 КМ на 700 КМ, а за студенте у иностранству умјесто 800 КМ, биће исплаћивано 900 КМ.
За ову годину најављене су вишемилионске инвестиције на Универзитету у Бањалуци, а предсједник Студентског парламента наводи да ће то допринијети побољшању студентског стандарда.
"Пратићемо реализацију свих пројеката да би студентима правили боље мјесто за студирање", закључила је Сибинчићева.
