За колико ће бити повећане стипендије студентима из Републике Српске

Извор:

СРНА

31.01.2026

09:10

Коментари:

0
Кампус у Бањалуци
Фото: АТВ

Предсједник Студентског парламента Универзитета у Бањалуци Ана Сибинчић поздравила је одлуку Владе Републике Српске о повећању студентских стипендија.

"Задовољни смо. То је и била тема састанака са премијером Савом Минићем и министрима. Ово ће олакшати живот студентима с обзиром на поскупљења", рекла је Сибинчићева.

Влада Републике Српске одлучила је да од наредне академске године повећа буџет за више од милион КМ за студентске стипендије на сва три циклуса, а Сибинчићева је указала да ће то значити повећање за 100 КМ, односно да ће се студентима, умјесто 200 КМ, исплаћивати 300 КМ.

Кетрин О Хара

Култура

Звијезда филма "Сам у кући" имала риједак поремећај

"Сигурна сам да ће колегама које примају стипендије добро доћи увећана исплата. С друге стране, тако се и награђује успјех. Надам се да ће наредне године бити још повећања", истакла је Сибинчићева.

Повећане су и стипендије које се додјељују из Фонда "Др Милан Јелић", а износ ће са 400 КМ бити повећан на 600 КМ.

За студенте у земљама региона износ ће се повећати са 500 КМ на 700 КМ, а за студенте у иностранству умјесто 800 КМ, биће исплаћивано 900 КМ.

За ову годину најављене су вишемилионске инвестиције на Универзитету у Бањалуци, а предсједник Студентског парламента наводи да ће то допринијети побољшању студентског стандарда.

"Пратићемо реализацију свих пројеката да би студентима правили боље мјесто за студирање", закључила је Сибинчићева.

