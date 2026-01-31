Спортска легенда нахвалила Ђоковића као нико до сада

Извор:
Телеграф
31.01.2026
08:51
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић пласирао се у финале Аустрлијан Опена пошто је, послије велике борбе савладао Јаника Синера са 3:2.
Свјетски медији извијестили су о огромном успјеху српског тенисера, а бројне јавне личности, као и спортске легенде коментаришу Новаков успјех.
Међу њима је и Гери Џејмс Плејер, јужноафрички пензионисани професионални голфер, који се сматра једним од најбољих голфера свих времена. Током каријере освојио је више од 150 професионалних турнира на шест континената, укључујући и девет титула на највећим турнирима.
Он је написао:
Свијет
Зграде и аутомобили висе са литице: Пукотина од 4 километра преполовила град
"Заиста је благослов живјети у ери у којој можемо да свједочимо величини у спорту, са било ког мјеста на свијету. Раније у мом животу то није увијек био случај, и зато су тренуци попут овог који сам управо доживио још значајнији.
Гледати Новака Ђоковића у полуфиналу Аустралијан опена био је снажан подсјетник зашто стоји као највећи тенисер ког је овај спорт икада имао. Сада јури своју 25. Гренд слем титулу, достигнуће које не говори само о таленту, већ и о дисциплини, отпорности и непоколебљивој посвећености савршенству. Само бих волио да сви могу да посматрају овакве партије са и поштовањем и разумијевањем, препознајући величину уз фер однос и уважавање.
Аустралијска публика била је величанствена, као што је увијек била и према мени, а Новакова потрага за оним што би била његова 11. титула на Аустралијан опену носи посебну тежину. Историја показује да се највећи шампиони често суочавају с тешкоћама у каснијој фази каријере, али управо те тешкоће их и дефинишу.
У свим спортовима, истинске суперзвијезде имају једну заједничку особину: дуговјечност. Видјели смо то изнова и изнова – Џек Никлаус који је освојио Мастерс са 46 година, Тајгер Вудс, Бен Хоган послије саобраћајне несреће, Том Брејди, Мухамед Али, Мајкл Фелпс, Леброн Џејмс и многи други. Ови спортисти се враћају на врх не случајно, већ зато што посједују нешто ријетко. Дуговјечност је, по мом мишљењу, једна од најпотцјењенијих особина у спорту. Као што снажан мотор омогућава BMW-u да траје, тако и снажан унутрашњи порив омогућава шампионима да потрају.
Био сам дубоко дирнут гледајући Новака. Његов пут почео је у изузетно тешким околностима, одрастајући усред сукоба који су обиљежили његово дјетињство. Уздићи се из таквог окружења до нивоа свјетске изврсности заиста је невјероватно. Оно што је постигао вриједно је дивљења без ријечи.
Новака сада чека огроман изазов у финалу, али његово насљеђе је већ запечаћено. У свим спортовима и свим генерацијама, само мали број спортиста посједује оно што се може описати као 'то'. Тај квалитет се не може дефинисати, измјерити нити објаснити, али га препознате када га видите.
"Новак Ђоковић то има", написао је Плејер, преноси Телеграф.рс.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму