Додик: Шампиони се рађају из срца које не одустаје

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је побједа најбољег српског тенисера Новака Ђоковића над Италијаном Јаником Синером и пласман у финале Аустралијен опена још једна потврда да се шампиони рађају из срца које никад не одустаје.
"Поносни смо на твоју борбу, упорност и достојанство с којим годинама носиш име Србије и српског народа широм свијета. Финале Аустралијен опена је још једна потврда да се шампиони рађају из срца које никад не одустаје. Уз тебе смо, Ноле - до нове титуле, највећи свих времена!", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић у полуфиналу Аустралијен опена побиједио је Јаника Синера са 3:2 у сетовима и пласирао се у финале, у којем ће одмјерити снаге са Шпанцем Карлосом Алкарасом.
Ђоковић ће се у недјељу борити за 11. титулу на Аустралијен опену и 25. Гренд слем трофеј.
