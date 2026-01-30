Logo
Ђоковић добио позив усред интервјуа: Брате, велики си

Извор:

Телеграф

30.01.2026

17:17

Дел Потро позвао Ђоковића усред интервјуа
Фото: Screenshot / X

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, поново је показао зашто је највећи икада!

Одиграо је једну од најбољих партија свих времена, два пута се враћао из минуса у сетовима, да би у трећем преживио невјероватан притисак осам брејк лопти и на крају славио против Јаника Синера.

Новак Ђоковић

Тенис

Човјек звани рекорд: Ђоковић је у петак оборио још неколико

Послије меча се огласио и велики Новаков пријатељ, Грен слем шампион, Хуан Мартин Дел Потро, који је прво објавио твит у којем је честитао Ђоковићу, да би потом направио и велико изненађење и укључио се уживо видео позивом док је давао изјаву за аргентински ЕСПН.

"Неко жели да те види и да ти честита", рекла је новинарка, која је дала свој телефон Новаку.

"Брате, како си", питао је Новак, а узвратио је Дел Потро честиткама.

"Честитам брате, велики си Новаче, каква срећа", рекао је Дел Потро.

Јаник Синер и Новак Ђоковић

Тенис

Синер понављао три ријечи након пораза: Шта је рекао за Ђоковића

"Видио сам твој твит гдје си прогнозирао да ће Новак и Алкараз бити у финалу. Јеси ли ти чаробњак, каква прогноза?", рекао је Новак уз осмијех.

"Ово је једна од најемотивнијих победа у твојој каријери", поручио је Делпо.

"Управо тако, са великим интензитетом, енергијом коју сам морао да потрошим против Синера. Хвала ти, волим те", рекао је Новак Дел Потру.

(Телеграф)

Новак Ђоковић

Huan Martin del Potro

Аустралијан опен 2026

Јаник Синер

