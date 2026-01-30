Ђоковић размонтирао британски кауч: Како је Ноле опет покидао мрзитеље

Аутор:Стеван Лулић
30.01.2026
15:32
Коментари:29
"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов".
Гласила је порука Сајмона Бригса, једног од главних мрзитеља Новака Ђоковића уочи полуфинала Аустралијан опена.
Најбољи свих времена је тај британски кауч потпуно размонтирао и преко Јаника Синера се пласирао у финале првог Грен слема сезоне.
Славио је Ноле са 3:2 након велике борбе и још једном жеље огорченог Британца претворио у прах.
"Алармантно млак Новак Ђоковић дјелује старо, истрошено и споро", писао је Бригс за британски "Телеграф".
Ипак, по ко зна који пут само је напунио батерије том истрошеном Ђоковићу и показао да и није неки стручњак када је спорт у питању.
"На друштвеним мрежама, Ђоковићеви навијачи већ сугеришу да му је судбина наклоњена. Треба имати у виду да није освојио ниједан сет још од суботе, јер је Јакуб Меншик одустао од заказаног меча четвртог кола и то без изласка на терен. Да ли је ово тренутак када ће коначно освојити своју 25. гренд слем титулу, питали су се. Али докази које добијамо - поткријепљен и Ђоковићевим изјавама послије меча (са Лоренцом Мусетијем) - отежава вјеровање да ће се то догодити. Био је далеко од потребног нивоа у овом мечу, и ако у петак буде играо овако, његови навијачи би требало да имају кауч иза кога ће се сакрити", поручује оштро Бригс и додаје:
"А што се тиче њега самог, могао би да зажали што је уопште догурао овако дубоко на турниру".
Тенис
"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада
Сада, дошао је и тај петак, и скоро прошао, а прошла је Бригсова нада ће Синер да сруши најбољег тенисера свих времена и стане му на пут до новог финала.
Све у свему, Бригс има право да настави да сања крај "старог и потрошеног" Новака Ђоковића, а свакако ће бити занимљиво видјети да ли ће се Британац након овога коначно удостојити да призна чињеницу да је Србин најбољи у историји.
А, можда би најбоље било да се сада он сакрије иза некаквог кауча. Разлог је једноставан, наш Ђоковић нити је истрошен, нити је готов - напротив, наставља да помјера границе. И, на Бригсову жалост, али и других мрзитеља, сасвим сигурно ће то наставити да ради што је овог петка и доказао.
