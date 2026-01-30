Logo
Large banner

Ђоковић размонтирао британски кауч: Како је Ноле опет покидао мрзитеље

Аутор:

Стеван Лулић

30.01.2026

15:32

Коментари:

29
Новак Ђоковић - Јаник Синер полуфинале Аустралијан опен 2026. Српски тенисер се пласирао у финале
Фото: Tanjug/AP Photo/Dita Alangkara

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов".

Гласила је порука Сајмона Бригса, једног од главних мрзитеља Новака Ђоковића уочи полуфинала Аустралијан опена.

Најбољи свих времена је тај британски кауч потпуно размонтирао и преко Јаника Синера се пласирао у финале првог Грен слема сезоне.

Славио је Ноле са 3:2 након велике борбе и још једном жеље огорченог Британца претворио у прах.

Шта је написао Бригс?

"Алармантно млак Новак Ђоковић дјелује старо, истрошено и споро", писао је Бригс за британски "Телеграф".

Ипак, по ко зна који пут само је напунио батерије том истрошеном Ђоковићу и показао да и није неки стручњак када је спорт у питању.

"На друштвеним мрежама, Ђоковићеви навијачи већ сугеришу да му је судбина наклоњена. Треба имати у виду да није освојио ниједан сет још од суботе, јер је Јакуб Меншик одустао од заказаног меча четвртог кола и то без изласка на терен. Да ли је ово тренутак када ће коначно освојити своју 25. гренд слем титулу, питали су се. Али докази које добијамо - поткријепљен и Ђоковићевим изјавама послије меча (са Лоренцом Мусетијем) - отежава вјеровање да ће се то догодити. Био је далеко од потребног нивоа у овом мечу, и ако у петак буде играо овако, његови навијачи би требало да имају кауч иза кога ће се сакрити", поручује оштро Бригс и додаје:

"А што се тиче њега самог, могао би да зажали што је уопште догурао овако дубоко на турниру".

Новак Ђоковић

Тенис

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

Сада, дошао је и тај петак, и скоро прошао, а прошла је Бригсова нада ће Синер да сруши најбољег тенисера свих времена и стане му на пут до новог финала.

Све у свему, Бригс има право да настави да сања крај "старог и потрошеног" Новака Ђоковића, а свакако ће бити занимљиво видјети да ли ће се Британац након овога коначно удостојити да призна чињеницу да је Србин најбољи у историји.

А, можда би најбоље било да се сада он сакрије иза некаквог кауча. Разлог је једноставан, наш Ђоковић нити је истрошен, нити је готов - напротив, наставља да помјера границе. И, на Бригсову жалост, али и других мрзитеља, сасвим сигурно ће то наставити да ради што је овог петка и доказао.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Јаник Синер

Аустралијан опен 2026

Коментари (29)
Large banner

Више из рубрике

Невјероватни Алкараз јачи од Зверева и повреде: Шпанац у финалу Аустралијан опена

Тенис

Невјероватни Алкараз јачи од Зверева и повреде: Шпанац у финалу Аустралијан опена

1 д

0
Зверев урлао на Маријану Вељовић због Алкараза, чак и опсовао

Тенис

Зверев урлао на Маријану Вељовић због Алкараза, чак и опсовао

1 д

0
Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету

Тенис

Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету

1 д

0
Маестрални Ђоковић у финалу

Тенис

Маестрални Ђоковић у финалу

1 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner