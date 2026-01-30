Logo
Синер понављао три ријечи након пораза: Шта је рекао за Ђоковића

Извор:

Б92

30.01.2026

16:43

Коментари:

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић се пласирао у финале Аустралијан опена након маратонског меча и побједе над Италијаном Јаником Синером са 3:2 – по сетовима је било 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Србина у мечу за титулу (недјеља, 09.30) чека Карлос Алкараз који је послије пет сати и 26 минута савладао Александера Зверева.

Новак Ђоковић Аустралија

Тенис

У старом псу још има живота: Новаков мрзитељ окренуо плочу

Након завршетка сусрета је на конференцији за медије своје утиске изнио поражени полуфиналиста, Јаник Синер.

Он је на почетку изјаве понављао три ријечи - "ово много боли".

"Ово много боли. Ово је био веома важан Грен слем за мене јер знате и сами шта ми се све догодило. Ово је био одличан меч за обојицу, имали смо своје шансе, нисам их искористио и десило се шта се десило. Ово много боли", каже Италијан, преноси Б92.

Када је осјетио да губи контролу?

"Није то био само један моменат. Имао сам своје шансе, али у петом сету је било кључно. Много брејкова које нисам користио и он је налазио сјајне потезе. Није ми све ишло за руком данас, али такав је тенис. Осјећам да је први сет био сјајан за обојицу, помало и ролеркостер и онда се деси шта се деси", објаснио је Синер.

Да ли је био изненађен Новаком Ђоковићем и његовом игром?

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић написао три ријечи на камери и одувао цијелу планету

"Знате, он је освојио 24 Грен слема. Одлично се познајемо и не бих рекао да сам изненађен јер вјерујем да је највећи тенисер и да му нико неће прићи још много, много година. Наравно, игра на мање турнира због година и важни су му Грен слемови, као и Карлосу и мени и свима осталима. Мотивисан је, а одиграо сјајан тенис. Надам се да ћу покупити неку лекцију како да напредујем", рекао је Синер.

Шта је било другачије у односу на прошле мечеве?

"Сваки дуел је другачији. Не можете да их поредите тек тако јер би Ролан Гарос и Вимблдон били другачији", нагласио је,

Имао је осам брејк лопти у петом сету, да их је искористио шта би се догодило?

Новак Ђоковић

Тенис

Прве ријечи Ђоковића након пласмана у финале Аустралијан опена

"Не желим да кажем осам брејк лопти, али, да, често би он сервирао веома добро и одузео би ми шансу. Имали смо одличне дуге размјене, гријешио сам ту и он да се догодило све то што сте видјели. Тенис тако функционише. Што се здравља тиче, све је у реду и добро се осјећам", закључио је Синер.

