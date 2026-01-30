Број незапослених у Њемачкој премашио три милиона

Извор:
Број незапослених у Њемачкој порастао је у јануару за 177.000 и премашио три милиона, док је стопа незапослености увећана за 0,4 процентна поена, на 6,6 одсто.
Према мјесечним подацима њемачке Савезне агенције за запошљавање, у јануару 2026. године без посла је било 92.000 људи више него у истом мјесецу прошле године, преноси Дојче веле.
"На тржишту рада тренутно има мало динамике", изјавила је предсједница БА Андреа Налес, уз напомену да је раст незапослености у овом периоду године "уобичајена појава".
Њемачка је још у августу 2025. године први пут послије више од десет година забиљежила број незапослених који премашује три милиона.
