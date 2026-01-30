Logo
Грушко: Политика алијансе усмјерена ка "неизбјежном сукобу" са Москвом

Грушко: Политика алијансе усмјерена ка "неизбјежном сукобу" са Москвом
Фото: pexels/Lubov Tandit

Главни правац политике НАТО-а сада је усмјерен ка "неизбјежном сукобу" са Русијом, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.

"Ако пажљиво пратимо развој стратешких доктрина и политика чланица НАТО-а, онда можемо рећи да је усмјерен на припрему друштва, економије, војне организације и инфраструктуре за `неизбјежан војни сукоб са Русијом`", рекао је Грушко новинарима.

Грушко је додао да Москва то узима у обзир приликом планирања одбране.

