Грушко: Политика алијансе усмјерена ка "неизбјежном сукобу" са Москвом

Извор:
СРНА
30.01.2026
14:05
Главни правац политике НАТО-а сада је усмјерен ка "неизбјежном сукобу" са Русијом, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.
"Ако пажљиво пратимо развој стратешких доктрина и политика чланица НАТО-а, онда можемо рећи да је усмјерен на припрему друштва, економије, војне организације и инфраструктуре за `неизбјежан војни сукоб са Русијом`", рекао је Грушко новинарима.
Грушко је додао да Москва то узима у обзир приликом планирања одбране.
