Logo
Large banner

Путин ратификовао споразум са Бјелорусијом о заштити грађана од прогона

Извор:

СРНА

30.01.2026

13:06

Коментари:

0
Путин ратификовао споразум са Бјелорусијом о заштити грађана од прогона
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин потписао је закон о ратификацији споразума са Бјелорусијом о мерама за међусобну заштиту грађана од неоснованог кривичног гоњења од стране страних држава и међународних правосудних органа.

Документ је објављен у петак на званичном веб-сајту за објављивање правних аката, преноси агенција РИА Новости.

Документ је поднио Државној думи на ратификацију руски предсједник.

Споразум између Русије и Белорусије потписан је у Москви 13. марта 2025. године.

Усмјерен је на конструктивну сарадњу између страна ради заштите грађана и обезбјеђивања гаранција њихових права и слобода у случају неоснованог кривичног гоњења од стране трећих лица.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Бјелорусија

заштита грађана од прогона

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Политичка питања која је дефинисао Путин остају на снази

Свијет

Политичка питања која је дефинисао Путин остају на снази

2 д

0
Путин у Бијелој кући: Трамп окачио слику са руском предсједником

Свијет

Путин у Бијелој кући: Трамп окачио слику са руском предсједником

2 д

0
Доналд Трамп: Владимир Путин ме је послушао

Свијет

Доналд Трамп: Владимир Путин ме је послушао

2 д

0
Путин се састао са лидерима јеврејске заједнице

Свијет

Путин се састао са лидерима јеврејске заједнице

3 д

0

Више из рубрике

ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

Свијет

ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

1 д

0
Будимпешта ће наћи начин да заобиђе забрану увоза руског гаса

Свијет

Будимпешта ће наћи начин да заобиђе забрану увоза руског гаса

1 д

0
Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

Свијет

Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

1 д

0
Ердоган: Анкара спремна да посредује између Вашингтона и Техерана

Свијет

Ердоган: Анкара спремна да посредује између Вашингтона и Техерана

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner