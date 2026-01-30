Путин ратификовао споразум са Бјелорусијом о заштити грађана од прогона

Извор:
СРНА
30.01.2026
13:06

Руски предсједник Владимир Путин потписао је закон о ратификацији споразума са Бјелорусијом о мерама за међусобну заштиту грађана од неоснованог кривичног гоњења од стране страних држава и међународних правосудних органа.
Документ је објављен у петак на званичном веб-сајту за објављивање правних аката, преноси агенција РИА Новости.
Документ је поднио Државној думи на ратификацију руски предсједник.
Споразум између Русије и Белорусије потписан је у Москви 13. марта 2025. године.
Усмјерен је на конструктивну сарадњу између страна ради заштите грађана и обезбјеђивања гаранција њихових права и слобода у случају неоснованог кривичног гоњења од стране трећих лица.
