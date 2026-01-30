Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

Извор:
30.01.2026
Русија је прихватила да се уздржи од удара на Украјину до 1. фебруара у складу са молбом америчког предсједника Доналда Трампа, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Ради се о креирању повољних услова за одржавање преговора", рекао је Песков новинарима.
Он је потврдио да се предсједник САД Доналд Трамп лично обратио предсједнику Русије Владимиру Путину са молбом да се Русија уздржи од удара на Кијев до 1. фебруара.
Трилатерални преговори Русије, САД и Украјине одржани су 23. и 24. јануара у Абу Дабију, а нова рудна планира је за 1. фебруар.
