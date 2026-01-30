Logo
Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

Извор:

АТВ

30.01.2026

11:39

Коментари:

0
Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Русија је прихватила да се уздржи од удара на Украјину до 1. фебруара у складу са молбом америчког предсједника Доналда Трампа, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Ради се о креирању повољних услова за одржавање преговора", рекао је Песков новинарима.

Он је потврдио да се предсједник САД Доналд Трамп лично обратио предсједнику Русије Владимиру Путину са молбом да се Русија уздржи од удара на Кијев до 1. фебруара.

Трилатерални преговори Русије, САД и Украјине одржани су 23. и 24. јануара у Абу Дабију, а нова рудна планира је за 1. фебруар.

Руска војна операција 2026

Украјина

Доналд Трамп

