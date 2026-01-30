Ердоган: Анкара спремна да посредује између Вашингтона и Техерана

Извор:
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган рекао је иранском предсједнику Масуду Пезешкијану да је турска спремна да постане посредник између САД и Ирана ради рјешавања проблема и деескалације у њиховом региону, саопштено је из Ердогановог кабинета.
У саопштењу се наводи да су Ердоган и Пезешкијан разговарали телефоном о билатералним односима Турске и Ирана, као и о растућим војним тензијама у том региону.
Из кабинета додају да је Ердоган најавио да ће данас примити иранског министра спољних послова Абаса Арагчија, који је у посјети Турској.
