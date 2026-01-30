Logo
Ердоган: Анкара спремна да посредује између Вашингтона и Техерана

Извор:

СРНА

30.01.2026

11:22

Ердоган: Анкара спремна да посредује између Вашингтона и Техерана
Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган рекао је иранском предсједнику Масуду Пезешкијану да је турска спремна да постане посредник између САД и Ирана ради рјешавања проблема и деескалације у њиховом региону, саопштено је из Ердогановог кабинета.

У саопштењу се наводи да су Ердоган и Пезешкијан разговарали телефоном о билатералним односима Турске и Ирана, као и о растућим војним тензијама у том региону.

Из кабинета додају да је Ердоган најавио да ће данас примити иранског министра спољних послова Абаса Арагчија, који је у посјети Турској.

Тагови:

Реџеп Тајип Ердоган

Турска

Америка

Иран

