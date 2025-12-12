Путин и Ердоган упозорили: Запљена руских актива сломила би међународни финансијски систем

Извор:
Sputnjik
12.12.2025
13:03
Коментари:0
Предсједници Русије и Турске Владимир Путин и Реџеп Тајип Ердоган разговарали су о намјерама европских земаља да, како је оцијењено, изведу "грандиозну превару" са руским активима и сагласили се да би такви непромишљени кораци довели до урушавања Бретон-вудског система и основа међународне финансијске архитектуре, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков коментаришући сусрет двојице лидера у Ашхабаду.
"Размијењена су мишљења о настојањима Европљана да организују грандиозну превару са руским активима. Предсједник Русије дао је одговарајућу, свима добро познату оцјену. У цјелини, стране су се сагласиле да би такве непромишљене акције Европљана фактички довеле до слома Бретон-вудског система и свих основа и принципа међународног финансијског система", рекао је Песков новинарима.
Он је навео да су Путин и Ердоган о овим и другим темама разговарали током сусрета у Ашхабаду, који је одржан данас уз учешће делегација двије земаља и трајао око 40 минута.
Према ријечима Пескова, лидери су имали садржајну размјену ставова о украјинским питањима, као и о регионалним и међународним темама.
Портпарол Кремља је истакао да вишеслојност односа Русије и Турске, посебно у трговинско-економској сфери, омогућавају двјема земљама да се носе са притисцима трећих држава.
Он је додао да је наставак изградње нуклеарне електране Акују, коју гради Росатом, један од кључних пројеката у билатералној агенди.
"Турска страна очекује правовремено пуштање електране у рад. Росатом, као највећа свјетска компанија по броју нуклеарних блокова које гради широм свијета, способан је да то обезбиједи", рекао је Песков.
Према његовим ријечима, Путин и Ердоган су у сталном контакту и између њих не постоји дефицит комуникације.
"Ни Путин ни Ердоган не пате од недостатка комуникације - они стално и предметно разговарају", истакао је он.
Песков је такође навео да предсједник Русије има важеће позиве да посјети Турску, као и да предсједник Турске има сталан позив да дође у Русију, те да ће такве посјете бити организоване чим се за то укаже прилика, пише Спутњик.
