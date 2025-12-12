Logo
Путин и Ердоган упозорили: Запљена руских актива сломила би међународни финансијски систем

Sputnjik

12.12.2025

13:03

Предсједници Русије и Турске Владимир Путин и Реџеп Тајип Ердоган разговарали су о намјерама европских земаља да, како је оцијењено, изведу "грандиозну превару" са руским активима и сагласили се да би такви непромишљени кораци довели до урушавања Бретон-вудског система и основа међународне финансијске архитектуре, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков коментаришући сусрет двојице лидера у Ашхабаду.

"Размијењена су мишљења о настојањима Европљана да организују грандиозну превару са руским активима. Предсједник Русије дао је одговарајућу, свима добро познату оцјену. У цјелини, стране су се сагласиле да би такве непромишљене акције Европљана фактички довеле до слома Бретон-вудског система и свих основа и принципа међународног финансијског система", рекао је Песков новинарима.

Он је навео да су Путин и Ердоган о овим и другим темама разговарали током сусрета у Ашхабаду, који је одржан данас уз учешће делегација двије земаља и трајао око 40 минута.

Према ријечима Пескова, лидери су имали садржајну размјену ставова о украјинским питањима, као и о регионалним и међународним темама.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Апсолутна лаж да сам користио авион Владе Српске

Портпарол Кремља је истакао да вишеслојност односа Русије и Турске, посебно у трговинско-економској сфери, омогућавају двјема земљама да се носе са притисцима трећих држава.

Он је додао да је наставак изградње нуклеарне електране Акују, коју гради Росатом, један од кључних пројеката у билатералној агенди.

"Турска страна очекује правовремено пуштање електране у рад. Росатом, као највећа свјетска компанија по броју нуклеарних блокова које гради широм свијета, способан је да то обезбиједи", рекао је Песков.

slot aparati kocka pixabay

Хроника

Прокоцкао паре па почео да лупа по касину

Према његовим ријечима, Путин и Ердоган су у сталном контакту и између њих не постоји дефицит комуникације.

"Ни Путин ни Ердоган не пате од недостатка комуникације - они стално и предметно разговарају", истакао је он.

Песков је такође навео да предсједник Русије има важеће позиве да посјети Турску, као и да предсједник Турске има сталан позив да дође у Русију, те да ће такве посјете бити организоване чим се за то укаже прилика, пише Спутњик.

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

ФБиХ уводи први дигитални систем праћења д‌јеце излијечене од рака

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

