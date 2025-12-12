Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама

Извор:
Танјуг
12.12.2025
12:39
Имејл сервери француског Министарства унутрашњих послова били су мета сајбер напада ове недјеље, рекао је данас министар унутрашњих послова Лоран Нуњез, додајући да је истрага у току.
"Дошло је до сајбер напада. Нападач је успио да приступи бројним датотекама. Нема доказа да су оне озбиљно угрожене", рекао је Нуњез за РТЛ радио.
Према његовим ријечима, уведене су мјере заштите.
Градови и општине
Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност
"Појачали смо услове приступа рачунарском систему за наше агенте. Истрага је у току", додао је.
У овој фази, како се наводи, нема назнака о поријеклу напада.
