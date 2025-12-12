Logo
Large banner

Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама

Извор:

Танјуг

12.12.2025

12:39

Коментари:

0
Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама
Фото: Pixabay

Имејл сервери француског Министарства унутрашњих послова били су мета сајбер напада ове недјеље, рекао је данас министар унутрашњих послова Лоран Нуњез, додајући да је истрага у току.

"Дошло је до сајбер напада. Нападач је успио да приступи бројним датотекама. Нема доказа да су оне озбиљно угрожене", рекао је Нуњез за РТЛ радио.

Према његовим ријечима, уведене су мјере заштите.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Градови и општине

Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

"Појачали смо услове приступа рачунарском систему за наше агенте. Истрага је у току", додао је.

У овој фази, како се наводи, нема назнака о поријеклу напада.

Подијели:

Тагови:

Француска

sajber napadi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

МУП Републике Српске, полиција, грб

Градови и општине

Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

4 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Умро легендарни глумац и комичар

4 ч

0
Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

Фудбал

Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

4 ч

0
Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Свијет

Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

4 ч

0

Више из рубрике

Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Свијет

Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

4 ч

0
Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

Свијет

Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

5 ч

0
Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

Свијет

Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

6 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија поздравља турску иницијативу за мир у Украјини

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем

17

24

ФБиХ уводи први дигитални систем праћења д‌јеце излијечене од рака

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner