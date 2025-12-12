Logo
Кремљ: Русија поздравља турску иницијативу за мир у Украјини

Извор:

РТ Балкан

12.12.2025

11:15

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Москва не зна да ли ће се одржати састанак предсједника САД Доналда Трампа са представницима Украјине и Европске уније, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков, преносе РИА Новости.

"Не знамо да ли ће до тога доћи или не – Сједињене Државе још нису донијеле одлуку. Ми такве информације немамо", поручио је Песков новинарима.

Портпарол Кремља такође је изјавио да Русија поздравља спремност Турске да пружи подршку мирном рјешавању сукоба у Украјини.

Наука и технологија

Промјена за кориснике Фејсбука и Инстаграма

"Турски предсједник (Реџеп Тајип Ердоган) у свом обраћању говорио је о спремности и жељи Турске да настави посредничке активности и да допринесе мировном процесу у Украјини, што наша земља поздравља", рекао је Песков.

Он је додао и да лидери централноазијских земаља који су учествовали на Међународном форуму мира и поверења у Ашхабаду готово уопште нису помињали украјинску тему у својим излагањима, пише РТ Балкан.

Таг:

Дмитриј Песков

