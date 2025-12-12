Logo
Скандал потресао познату клинику: Дијете (14) злостављано и снимљено под анестезијом

Извор:

Телеграф

12.12.2025

10:45

Скандал потресао познату клинику: Дијете (14) злостављано и снимљено под анестезијом
Фото: Pexels

Познату Универзитетску клинику потресао је скандал, пошто је тужилаштво подигло оптужницу против 32-годишњег неименованог болничара, који је радио на одјељењу интензивне његе и био задужен за давање анестезије.

Он се терети да је у периоду од 2017. до 2025. године сексуално злостављао пацијенте здравствене установе у Есену, док су били под анестезијом или у индукованој коми, преноси Билд.

"Нису могли да се бране"

Њемачки медији извјештавају да се болничар терете за нападе на пет беспомоћних пацијената, различитих старости, укључујући 14-годишње дијете.

“Лежали су у вјештачкој коми или под пуном анестезијом. Нису могли да се бране”, изјавила је портпаролка Окружног суда у Есену.

Пријављена силовања, наводно, почињена су у Универзитетској клиници у Есену, а једно у болници у Сјеверној Рајни-Вестфалији.

Истрага је открила да је оптужени годинама радио у различитим установама широм региона, понекад и паралелно, а преко агенције за привремено запошљавање.

Заплијењени снимци и фотографије

Тужилаштво наводи да је 32-годишњак снимао и фотографисао своје злочине, а материјал је слао 30-годишњој познаници која је такође оптужена - за помагање и подстрекавање. Против њега се води и поступак због посједовања и ширења дјечије порнографије.

Читав случај је откривен током истраге о дјечијој и порнографији са животињама, коју је спровела криминалистичка полиција у Кесфелду.

Током претреса стана оптуженог, прошлог јула у Олфену, заплијењени су телефони и дигитални медији. Пронађена су два снимка на којима се види сексуално злостављање пацијената под анестезијом, као и фотографије наге, успаване пацијенткиње.

Болничар је ухапшен, почетком августа, у Дортмунду и од тада се налази у истражном притвору. Уколико суд прихвати садржај оптужнице, суђење би могло започети на прољеће.

