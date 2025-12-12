Logo
Жена заробила и мјесецима мучила мужа: Побјегао бос из псећег кавеза

12.12.2025

10:17

Коментари:

0
Жена заробила и мјесецима мучила мужа: Побјегао бос из псећег кавеза

Белгијанка (47) Ана Б. оптужена је да је мјесецима мучила, тукла и заробила свог супруга, који је у тешком стању успио да побјегне из псећег кавеза и потражи помоћ код комшије.

Тужилаштво тражи осам година затвора, а пресуда се још очекује.

Жена се од уторка налази пред судом под тешким оптужбама да је мјесецима злостављала и заточила властитог супруга. Мушкарац је у марту 2025. године успио да побјегне из псећег кавеза – био је бос, потхрањен и тешко повријеђен – те је код комшије затражио помоћ. Тужилаштво за Ану Б. тражи казну затвора у трајању од осам година.

Према оптужници, жена је супруга више пута ударала различитим предметима, закључавала га и ускраћивала му храну и основну медицинску његу. Мушкарац је био приморан да чисти измет око 60 чивава, бос, користећи само дезинфекционо средство. Како би контролисала његово кретање, оптужена је у кући поставила надзорну камеру. Тужиоци тврде да се ради о „чистом ропству“

Драматичан бијег у посљедњем тренутку

На суду је изнесено да је мушкарац више пута био лишен слободе – закључаван у вртној кућици, подруму и псећем кавезу. Само два седмице прије бијега, оптужена га је, према тврдњама тужиоца, полила кипућом водом. Упркос тешком стању, препознао га је комшија и одмах обавијестио полицију.

Када су службе стигле, жена је покушала да умањи озбиљност случаја тврдећи да је њен супруг депресиван. Међутим, ситуација се промијенила када је у возилу хитне помоћи покушала да жртву наговори да ћути. Тада су медицинари реаговали, а полиција је ухапсила оптужену.

Видео докази и година дана бруталног злостављања

Током истраге пронађени су снимци на којима оптужена сама биљежи злостављање – притом се, према записницима, смијала. Адвокат жртве истакао је да је његов клијент преживио готово годину дана тешких и систематских мучења и затражио привремену одштету од 10.000 евра.

Оптужена је признала дио радњи, али, према тужилаштву, покушава да умањи властиту одговорност. Њена адвокатица тврди да се ради о „потпуно промијењеној особи“ која сада прима психолошку помоћ.

Пресуда тек треба бити донесена, преноси Феникс.

