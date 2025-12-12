Logo
Large banner

Аларм у овом граду: Све више младих у болници због тровања алкохолом

Извор:

Телеграф

12.12.2025

08:31

Коментари:

0
Аларм у овом граду: Све више младих у болници због тровања алкохолом
Фото: pexels/Chris F

Због акутног тровања алкохолом на ургентном одјељењу у болници у белгијском граду Антверпену годишње буде примљено 145 младих старости од 10 до 17 година, показује најновија студија Универзитета у том граду.

У студији ауторке Хане ван Розендал са тог универзитета наводи се да је код белгијских тинејџера овог узраста већа вјероватноћа од акутног тровања алкохолом него код њихових европских вршњака, преноси ВРТ.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

Данас је најмоћнији дан у години: Урадите ово и привући ћете невиђену срећу

Како је показало истраживање, у периоду од 2015. до 2021. године, 145 младих годишње примљено је због тога на одјељење за интензивну његу.

"Они су у просјеку имали 1,95 промила алкохола у крви, а код сваког десетог случаја радило се о комбинацији са употребом дроге", указала је Ван Розендал.

Према њеним ријечима, број малољетника који буде примљен у болницу због тровања алкохолом у Белгији је већи него у Италији и Холандији, а разлог за то је највјероватније чињеница да Белгијанци могу да купе пиво и вино са 16, а не са 18 година.

У Антверпену је због ове појаве отворена клиника за лијечење алкохолизма.

Чување паркинга

Свијет

Жена чувала паркинг мужу, али је паметни аутомобил "надмудрио"

Ради спречавања овог проблема, Ван Розендал се залаже за систем регистрације и документовања случајева тровања алкохолом међу адолесцентима, што би олакшало пружање примјерених интервенција и примјену стратегија превенције.

Она је такође закључила да би подизање старосне границе за куповину алкохола на 18 година, као и увођење строжих прописа о рекламирању алкохола могло да има позитивне ефекте.

Подијели:

Тагови:

trovanje alkoholom

Antverpen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Породица дјеца шетња

Савјети

Правило од 10 секунди може бити спас за родитеље мале д‌јеце

4 ч

0
Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

Свијет

Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

4 ч

0
Оперисана Весна Змијанац

Сцена

Оперисана Весна Змијанац

4 ч

0
Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије

Свијет

Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије

4 ч

0

Више из рубрике

Жена чувала паркинг мужу, али је паметни аутомобил "надмудрио"

Свијет

Жена чувала паркинг мужу, али је паметни аутомобил "надмудрио"

4 ч

0
Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

Свијет

Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

4 ч

0
Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије

Свијет

Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије

4 ч

0
Трамп оптужио Зеленског: Одбио је да подржи план САД

Свијет

Трамп оптужио Зеленског: Одбио је да подржи план САД

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner