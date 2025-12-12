Аларм у овом граду: Све више младих у болници због тровања алкохолом

Извор:
Због акутног тровања алкохолом на ургентном одјељењу у болници у белгијском граду Антверпену годишње буде примљено 145 младих старости од 10 до 17 година, показује најновија студија Универзитета у том граду.
У студији ауторке Хане ван Розендал са тог универзитета наводи се да је код белгијских тинејџера овог узраста већа вјероватноћа од акутног тровања алкохолом него код њихових европских вршњака, преноси ВРТ.
Како је показало истраживање, у периоду од 2015. до 2021. године, 145 младих годишње примљено је због тога на одјељење за интензивну његу.
"Они су у просјеку имали 1,95 промила алкохола у крви, а код сваког десетог случаја радило се о комбинацији са употребом дроге", указала је Ван Розендал.
Према њеним ријечима, број малољетника који буде примљен у болницу због тровања алкохолом у Белгији је већи него у Италији и Холандији, а разлог за то је највјероватније чињеница да Белгијанци могу да купе пиво и вино са 16, а не са 18 година.
У Антверпену је због ове појаве отворена клиника за лијечење алкохолизма.
Ради спречавања овог проблема, Ван Розендал се залаже за систем регистрације и документовања случајева тровања алкохолом међу адолесцентима, што би олакшало пружање примјерених интервенција и примјену стратегија превенције.
Она је такође закључила да би подизање старосне границе за куповину алкохола на 18 година, као и увођење строжих прописа о рекламирању алкохола могло да има позитивне ефекте.
