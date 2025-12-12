Logo
Трамп оптужио Зеленског: Одбио је да подржи план САД

Извор:

Sputnjik

12.12.2025

08:01

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Украјине Владимир Зеленски не подржава план Вашингтона за рјешавање сукоба у Украјини, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

- У ствари, осим предсједника Зеленског, људима се веома допада концепт договора - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Истовремено, амерички лидер је оцијенио да су Сједињене Државе близу постизања мировног споразума са Русијом и Украјином. Према његовим ријечима, Вашингтон је "нешто избацио" из сопственог плана, који се састоји од четири или пет различитих дијелова.

Трамп је нагласио да америчка делегација може учествовати у преговорима са представницима Европе и Украјине.

- Отпутоваћемо на састанак у суботу у Европу, ако будемо сматрали да постоји добра шанса за успјех, јер не желимо да узалуд трошимо много времена - рекао је он.

Према његовим ријечима, Сједињене Државе не желе да губе вријеме на разговоре без резултата. Истовремено, шеф Бијеле куће је обећао да ће помоћи Кијеву по питању безбједносних гаранција. Он је такође изјавио да је Вашингтон на Украјину потрошио до 350 милијарди долара, а да заузврат није добио ништа.

Разматрање мировног плана САД

Прошле недјеље руски предсједник Владимир Путин примио је у Кремљу Стива Виткофа и зета Доналда Трампа, Џареда Кушнера. Стране су око пет сати разговарале о суштини америчке мировне иницијативе, али компромисно рјешење за сада није постигнуто.

Како је касније изјавио руски лидер, Вашингтон је 27 тачака првобитног плана подијелио у четири пакета и предложио да се они разматрају одвојено. Он је прецизирао да је размотрен готово сваки од њих, али да је "било питања са којима се Москва не слаже".

Зеленски је у понедјељак отпутовао у Велику Британију, гдје је о америчком приједлогу разговарао са премијером Киром Стармером, предсједником Француске Емануелом Макроном и њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом. Како пишу украјински медији, по завршетку састанка он је поново одбио да иде на уступке по питању територија.

Према подацима портала Аксиос, Кијев је уочи тога доставио Вашингтону одговор на најновије приједлоге САД у вези са украјинским рјешавањем кризе.

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

