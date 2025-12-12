Хорор у близини српске границе: Након затварања старачког дома, власница одвела кориснике и везала их у подруму

Извор:
Потресан призор затечен је у једној кући у близини српске границе гјде је власница старачког дома, који је претходно затворен, штићенике дома држала у нехуманим условима.
Власница је, наиме, након што су власти дале налог за затварање старачког дома због неправилности, одлучила да око 80 штићеника пребаци у своју кућу у округу Тимиш. Према наводима медија, неколико старих особа пронађено је везано у подруму!
Све се одиграло у општини Ченад, који се налази на око 40 километара од Мокрина. Оно што додатно шокира јесте чињеница да власница није обавијестила ни породице ни власти да ће људе пребацити у своју кућу. Тек послије неколико дана, пацијенти су пронађени гладни и у агонији.
Све је почело 8. децембра, када су власти старачом дому у Ленаухејму, мјесту које се налази недалеко од Српске Црње, одузели лиценцу за рад због бројних пропуста. Власници је наложено да дом затвори и "уклони недостатке" како би старачки дом, који је на интернету рекламиран као "рај за пензионере" могао да ради. Међутим, умјесто да ријеши проблеме унутар старачког дома, власница је донијела одлуку да 74 штићеника пребаци у неусловну кућу у општини Ченад, која је удаљена неких 50 километара од дома. О томе није обавијестила породице пензионера, као ни власти.
Несрећне људе су потом држали у нехигијенским и нехуманим условима.
"Колико сам разумјела, људи су сједили на душецима, на поду", рекла је једна жена.
Власти су откриле муке несрећних људи када су се вратиле да провјере да ли је власница ријешила пријављене проблеме. Инспектори кажу да су старци држани на хладноћи и добијали само један оброк дневно. У подруму објекта, пронашли су три жене које су лежале везане на прљавим душецима.
О њима су "бринули" страни држављани који немају никакву квалификацију за бригу и његу старијих особа. Да иронија буде већа, власница старачког дома је прошле године добила Прву награду у оквиру Топ фирми из Тимиша, у категорији Услуге.
"Полицајци Службе за јавни ред Тимиш, отишли су у једну некретнину у општини Ченад, гдје су затекли више од 70 старих особа смјештених без испуњавања законских услова", изјавила је портпаролка полиције.
Све вријеме, чланови породица старих особа нису знали ништа о њима, јер их нико није обавијестио да су премјештени.
"Нисам знала да су били овдје, њен телефон је био искључен два дана. Не знам ништа, само су ме позвали прије неког времена", рекла је рођака једног пензионера истичући да је нико није обавијестио да ће њега пребацити у Ченад.
Пензионери су, након језивог открића, збринути и сви ће бити пребачени у адекватне домове. Против власнице је покренута истрага.
