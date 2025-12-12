Logo
ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини

12.12.2025

07:06

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине требало би данас у првом читању да размартра Приједлог закона о државној имовини који на претходној сједници није добио потребну ентитетску већину за разматрање по хитном и скраћеном поступку.

Пред посланицима је и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту, који је предложио посланик Јасмин Емрић.

Република Српска

Вијеће народа Српске о вету Бошњака на други ребаланс

Посланици би у другом читању требало да разматрају Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ.

