ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини

12.12.2025
07:06
Коментари:0
Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине требало би данас у првом читању да размартра Приједлог закона о државној имовини који на претходној сједници није добио потребну ентитетску већину за разматрање по хитном и скраћеном поступку.
Пред посланицима је и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту, који је предложио посланик Јасмин Емрић.
Република Српска
Вијеће народа Српске о вету Бошњака на други ребаланс
Посланици би у другом читању требало да разматрају Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ.
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму