Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

11.12.2025
20:19
Коментари:0
Службеници Управе за индиректно опорезивање у Царинској испостави Градишка спријечили су покушај увоза 69.600 лименки фалсификованог енергетског пића Ред бул, чија се вриједност на тржишту Босне и Херцеговине процјењује на 174.000 КМ (око 89.000 евра).
Током царинског надзора у поступку увозног царињења једне пошиљке, службеници су посумњали да се ради о роби која поврјеђује право интелектуалног власништва, односно заштићени жиг Ред бул.
Након провјере, носилац права преко свог заступника у БиХ потврдио је да је ријеч о фалсификованим производима. Пошиљка је стигла из Уједињених Арапских Емирата, а роба је привремено одузета.
