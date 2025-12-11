Logo
Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

11.12.2025

20:19

Фото: UIO

Службеници Управе за индиректно опорезивање у Царинској испостави Градишка спријечили су покушај увоза 69.600 лименки фалсификованог енергетског пића Ред бул, чија се вриједност на тржишту Босне и Херцеговине процјењује на 174.000 КМ (око 89.000 евра).

Током царинског надзора у поступку увозног царињења једне пошиљке, службеници су посумњали да се ради о роби која поврјеђује право интелектуалног власништва, односно заштићени жиг Ред бул.

Након провјере, носилац права преко свог заступника у БиХ потврдио је да је ријеч о фалсификованим производима. Пошиљка је стигла из Уједињених Арапских Емирата, а роба је привремено одузета.

