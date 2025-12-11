Бјелица Прутина тражи да ЦИК Тужилаштвима доставља непотпуну изборну документацију

Аутор:Андреа Јаглица
11.12.2025
19:19
Коментари:6
1.660 људи у 57 изборних јединица на 701 бирачком мјесту гласало је на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске без одговарајуће личне карте. То су, како каже Вања Бјелица Прутина, анализе Централне изборне комисије, без објашњења шта те анализе подразумијевају.
Овај податак Бјелица Прутина у јавност је лансирала путем видео линка из сале за сједнице ЦИК-а са 75. хитне сједнице. Било је то под тачком дневног реда остало, причало се о томе на Колегијуму ЦИК-а који је одбио да о томе расправља на јавној сједници, али мотиви једног од најангажованијих чланова ЦИК-а били су прејаки да би се избјегла прилика да се пред камером затражи да ЦИК одмах почне с достављањем својих непотпуних налаза надлежним тужилаштвима.
"Желим још једном, иако је то на Колегијуму одбијено, да јавно апелујем на чланове да ове податке одмах доставимо Тужилаштву, да не чекамо", рекла је Вања Бјелица-Прутина, члан Централне изборне комисије БиХ.
Да ли су бирачки одбори били неспособни да прочитају датуме с личних карата или утврде да ли је човјек пред њима човјек са слике на документу, или је неко и некако стварно гласао умјесто неког другог.. ЦИК још покушава да утврди. Ангажовали су и графолога којег ће чекати још седмицама, што значи, да немају чим пред тужилаштва. Без обзира на то Бјелица-Прутина би да помало затрпава тужилаштва табелама, да их, како је отприлике образложила, ЦИК не би затрпавала одједном кад заврше сва поновна бројања, иако ЦИК још није утврдила да ли ће имати потребу и шта уопште да прослиједи тужилаштвима.
Све сумње пријавити тужилаштвима, слажу се сви чланови ЦИК-а. Али кад буду основане сумње на кривично дјело злоупотребе бирачког права, а отклоњене сумње да бирачки одбори нису добро обавили посао.
"Наша одговорност је тим већа што смо именовали предсједнике бирачких одбора за које смо очекивали да раде потпуно независно и да не буду повезани с политикама. Ове неправилности до којих смо сада дошли говоре у прилог томе да озбиљно морамо ревидирати критерије за избор тих особа", каже Ирена Хаџиабдић, члан Централне изборне комисије БиХ.
Морамо бити транспарентни, каже Бјелица-Прутина о свом мотиву. Мотиве чланова ЦИК-а сасвим извјесно неће испитивати ниједна институција у БиХ, али управо такозвана транспарентност по питању неутврђених чињеница у незавршеном послу не свиђа се неким члановима ЦИК-а. Владо Рогић позива колеге да не се на сједницaма не јављају по питањима која нису усаглашена на Колегијуму. Жељко Бакалар је против саопштавања непотпуних информација.
"Ја особно сматрам да морамо добити све показатеље, које смо покренули, да бисмо донијели одређене одлуке, укључујући и ово о чему апсолутно нема спора, да ћемо доставити надлежним тужитељствима кад будемо имали комплетну информацију", рекао је Жељко Бакалар, члан Централне изборне комисије БиХ.
Владо Рогић посебно је нагласио подршку предсједнику Градске изборне комисије Добој којег због погрешних информација већ разапињу по медијима.
"Очигледно свакаквих информација има, па ја позивам све оне који ово прате да не износе које нису точне. Штете угледу особа, то вјеројатно може повући неке друге реперкусије, тужбе, клевета, увреда и тако даље", рекао је Владо Рогић, члан Централне изборне комисије БиХ.
ЦИК има законску обавезу да надлежним тужилаштвима по изборним јединицaма пријави сумње на изборне преваре, односно кривично дјело злоупотребе изборног права. Изазов је, међутим, у томе што ЦИК прво мора да испита да ли се ради о пропустима у самом организовању избора или о изборним преварама. Највећи изазов је у томе што ЦИК ни у случају само једног нивоа власти и само једне функције, на узорку једне од најмањих излазности икад већ 18 дана није у стању да прегледа и преброји по један испуњени квадратић на око мање од 450 хиљада гласачких листића. Макар то радио и неколико пута, правећи себи посла због притиска, по садашњем стању, губитника на изборима. Или кога већ другог. Успут, али не мање важно, ЦИК је данас наговијестио да ће им за сва поновна бројања требати – још пара. Те ће им паре, судећи према досадашњем искуству, врло радо одобрити замјеник министра финансија БиХ. Јер, зашто не би кад му је то Кристијан Шмит већ омогућио и кад то нису његове паре, него паре, како се то популарно каже, пореских обвезника, односно грађана.
