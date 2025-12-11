Logo
Због оптужби Никшића реаговао МУП: "Зашто није пријавио оно што је чуо?"

Извор:

Бљесак

11.12.2025

18:39

Коментари:

0
Због оптужби Никшића реаговао МУП: "Зашто није пријавио оно што је чуо?"

''Усудио бих се и претпоставити да се ради или о потпуној дезинформацији или старој информацији коју је нетко ширио'', каже Марић.

Изјаву премијера Никшића, обзиром на начин и околности под каквима је изнесена у првом реду сматрам непрофесионалном, а због тешких и гнусних оптужби за које, нажалост, током емисије нисам чуо да су икако појашњене сматрам и озбиљним ударцем на МУП ХНЖ и све честите људе који у њему раде било да су те оптужбе изречене намјерно или ненамјерно'', изјавио је за Bljesak.info Маријо Марић, министар унутрашњих послова Херцеговачко-неретванске жупаније.

Каже како у МУП-у годинама улажу тешки напор како би задобили и очували повјерење грађана укључујући окршај с тешким криминалом.

Нема конкурса за инспекторе

''При томе мислим и на онај који би се појавио у нашим редовима и оваква изјава која није поткријепљена никаквим конкретним појашњењем нанијела нам је репутациону штету чије посљедице тек требамо сагледати и не знамо колико ћемо енергије утрошити на поправљање. Лично сматрам да би премијер требао одговорити када је добио наводне информације, од кога их је добио те како је поступио по том питању. Ако је исте пријавио - коме и у којој фази се налази предмет, а ако није, онда да каже зашто није. Међутим, особно то не могу и нећу учинити него ћу као легалист препустити надлежном тужилаштву које ex officio мора формирати предмет и провести непристрану и темељиту истрагу у односу на сваку особу која је нешто учинила или пропустила учинити'', рекао је за Bljesak.info Марић.

Каже како Кривични закон Федерације БиХ инкриминира особе које знају за кривично д‌јело или починиоца, а то не пријаве.

''Поготово би било забрињавајуће ако то не учини службена или одговорна особа у Федерацији и то у овом времену када су нам јавни иступи пуни говора о борби против корупције. Ми смо, настојећи оснажити Управу полиције, у протекле три године покренули процедуре за пријем преко 500 полицијских службеника и тренутно проводимо конкурс за пријем 200 полицајаца у почетном чину 'полицајац', не и за чин 'млађи инспектор' што је у изјави спомињано па бих се усудио и претпоставити да се ради или о потпуној дезинформацији или старој информацији коју је неко ширио'', каже Марић.

Предмет у тужилаштву

У међувремену, из Жупанијског тужилаштва у Мостару је саопштено како је формиран предмет темељем медијских навода о наводним коруптивним радњама у Управи полиције МУП-а ХНЖ-а тијеком пријема нових упосленика. Речено је како ће се од ФУП-а или СИПА-е затражити журно поступање.

Предсједник Владе Федерације Босне и Херцеговине Нермин Никшић рекао је у гостовању на ТВ СА како је запримио пријаву да се у Херцеговачко-неретванској жупанији тражи новац за запошљавање у полицији, наводећи како се за радно мјесто полицајца тражи 10.000 конвертибилних марака, а за мјесто млађег инспектора 20.000 марака.

''Добио сам пријаву како људи у ХНЖ-у, у жупанијској управи полиције траже 10.000 марака за запошљавање полицајца и 20.000 марака за млађег инспектора. Један човјек није имао, други је имао и рекао, хоћете ли ово провјерити. Грађани БиХ заслужују да се институције боре против корупције и криминала свим расположивим средствима'', рекао је Никшић.

Предсједница Владе ХНЖ-а, Марија Бухач, реагирала је рекавши како ''од јавног дужносника, особито онога на високо-одговорној функцији, у овому случају челнога човјека ентитетске извршне власти, није очекивала понашање по принципу ''рекла-казала'', особито не популистичко и неосновано узнемиравање јавности на рачун било које разине власти''.

Нермин Никшић

optužbe

MUP

ФБиХ

Коментари (0)
