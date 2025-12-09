Logo
Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем због двоструког убиства

СРНА

09.12.2025

13:20

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића
Фото: Управа полиције Црне Горе

Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем /50/ из Бара због сумње да је убио лица чији су иницијали М.П. и М.В. из Никшића, саопштила је Управа полиције.

- Апелујемо на грађане да, уколико посједују било какве информације о овом лицу, та сазнања пријаве у најближој полицијској станици путем дежурног броја 122 или анонимно на број 19969 и да, уколико се нађу на истом простору или објекту са овим лицем, буду опрезни - саопштено је из Управе полиције.

Слободан Жупљанин

Република Српска

Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили

Тијела жене и мушкарца пронађена су синоћ у стану у центру Никшића, а сумња се да су убијени ножем.

Према писању медија, они су већ неколико дана били мртви у закључаном стану.

Из Управе полиције је саопштено да су синоћ око 19.20 часова обавијештени од члана породице да им се М.П. /74/ не јавља на телефонске позиве и да нису успоставили контакт већ два дана.

Полиција је по уласку у стан затекла тијела са видним повредама за које се сумња да су настале употребом ножа.

tramp zelenski svadja

Свијет

Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Мотив овог тешког кривичног дјела је, како су навели из полиције, познат надлежним органима, али у овој фази поступка не могу саопштити више детаља.

Црна Гора

dvostruko ubistvo

Nikšić

Коментари (0)
