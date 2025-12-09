Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем због двоструког убиства

Извор:
СРНА
09.12.2025
13:20
Коментари:0
Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем /50/ из Бара због сумње да је убио лица чији су иницијали М.П. и М.В. из Никшића, саопштила је Управа полиције.
- Апелујемо на грађане да, уколико посједују било какве информације о овом лицу, та сазнања пријаве у најближој полицијској станици путем дежурног броја 122 или анонимно на број 19969 и да, уколико се нађу на истом простору или објекту са овим лицем, буду опрезни - саопштено је из Управе полиције.
Република Српска
Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили
Тијела жене и мушкарца пронађена су синоћ у стану у центру Никшића, а сумња се да су убијени ножем.
Према писању медија, они су већ неколико дана били мртви у закључаном стану.
Из Управе полиције је саопштено да су синоћ око 19.20 часова обавијештени од члана породице да им се М.П. /74/ не јавља на телефонске позиве и да нису успоставили контакт већ два дана.
Полиција је по уласку у стан затекла тијела са видним повредама за које се сумња да су настале употребом ножа.
Свијет
Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини
Мотив овог тешког кривичног дјела је, како су навели из полиције, познат надлежним органима, али у овој фази поступка не могу саопштити више детаља.
Здравље
49 мин0
Регион
57 мин0
Градови и општине
59 мин0
Свијет
1 ч0
Регион
57 мин0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Тренутно на програму